Мерзнут балхашцы на остановках

Жители Балхаша страдают из-за нехватки автобусов на линии и срыва графиков их движения. Граждане вынуждены по 30–50 минут мерзнуть на остановках. Долгожданный транспорт приезжает чаще всего плотно забитый пассажирами, словно консервная банка – килькой. Тех, кто умудряется втиснуться в салон, можно назвать счастливчиками. Остальным приходится снова ждать или вызывать такси, что довольно накладно.

Такое положение дел возмущает горожан. Они пишут жалобы в акимат, обращаются к блогерам или самостоятельно оставляют гневные комментарии в социальных сетях.

Вот цитата одного из них, опуб­ликованная 10 декабря: «Стоим на морозе возле Дома культуры уже 20 минут, подъезжает автобус. Он полный, нас не может взять. Стоим дальше. Еще через 20 минут подъехал другой, мы еле вместились... Едем, водитель останавливается на мосту и говорит: «Дальше идите пешком!» В итоге я опоздал на работу и получил выговор».

В Telegram-чате акимата Балхаша каждый день появляются жалобы на работу общественного транспорта. Одни граждане спрашивают, почему на линии мало автобусов, другие сообщают о поломках, третьи требуют от властей наладить пассажирские перевозки. Голос народа раздается уже на протяжении полугода, но ситуация становится только хуже.

А началось все нынешним летом, когда балхашский отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог отстранил от работы основного пассажироперевозчика – компанию «Орталық транс сервис».

Причиной стало то, что автопарк с февраля по июль 2024 года систематически срывал график движения социально значимых маршрутов, из-за чего поступали жалобы. Власти назвали это громким словом «саботаж». Однако компания-перевозчик с претензиями в свой адрес не соглашается.

Нарушать условия договора ей нет резона, поскольку за несколько месяцев до этого она приобрела в лизинг 29 новых автобусов отечественного производства и была готова работать добросовестно. Ведь кредит в 2 млрд тенге нужно погашать ежемесячно в течение семи лет! А для этого необходимы и поступления от оплаты проезда пассажиров, и субсидии из городского бюджета – около 300 млн тенге ежегодно.

Отстранение от работы автопарка «Орталық транс сервис» вызвало недовольство пассажиров. Потому что с маршрутов пропали новенькие оранжевые автобусы, оснащенные конди­ционерами и системой отопления, к которым люди успели привыкнуть. Вместо них появились старые, зеленые, пробегавшие до этого 20 лет по улицам Алматы. Их на линию выпустила компания «Балхашские городские пассажирские перевозки». Именно ей городские власти передали право на обслуживание тех маршрутов, что раньше были у ТОО «Орталық транс сервис».

– Дело в том, что летом у нас истек срок десятилетнего договора с основным перевозчиком,­– объясняет руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Балхаша ­Берик Бекмагамбетов. – В июне мы заключили с ним временный договор. После чего перевозчик стал допускать систематические нарушения, то есть невыход автобусов на линию. Мы это актировали. В тот ­момент в городе появился второй перевозчик, который изъявил желание работать. У него было 19 автобусов. Да, они не новые, выпущены в начале ­2000-х годов, но на ходу. Поэтому мы заключили временный договор с ТОО «Балхашские городские пассажирские перевозки».

Оставшийся не у дел перевозчик подал иск в суд, чтобы опротестовать расторжение временного договора, и обратился в прокуратуру. Тяжба еще идет, а вот надзорный орган провел проверку и выявил нарушения. Прокурор вынес протест, но проблему это не решило. Тогда автопарк «Орталық транс сервис» записал видеообращение к Главе государства и опубликовал его в социальных сетях.

– Прокуратура выявила нарушения законности, которые создают искусственные препятствия в деятельности предпринимателей, а также указала на незаконный характер расторжения с нами договоров, – отмечает заместитель директора ТОО «Орталық транс сервис» Алексей Макаров. – При этом нам вернули право работать только по двум из одиннадцати маршрутов – № 3 и 3а. Хотя в представлении прокуратуры указано, что нарушения наших прав допущены по всем маршрутам. Мы считаем, что такие дейст­вия чиновников идут вразрез с государственной политикой поддержки бизнеса.

После прокурорской проверки чиновникам пришлось отменить объявленный ранее конкурс по выбору основного перевозчика и исправить ошибки. Позже объявили новый. А пока шли бюрократические процедуры, проблемы с общественным транс­портом в Балхаше усугубились. Возникла опасность, что и второго перевозчика отстранят от работы.

– С наступлением холодов в работе второго перевозчика начались сбои. Морозы показали, что зеленые автобусы не готовы к зиме, – констатирует руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Балхаша Берик Бекмагамбетов. – Мы составили несколько актов о нарушениях и отправили в автопарк предписание об устранении недостатков. Теперь ждем. У автопарка есть время исправить недочеты.

Отметим, что в конце декабря в Балхаше завершился конкурс по выбору основного перевозчика. Победителя определила комиссия, состоявшая из чиновников, сотрудников полиции, депутатов и представителей городской палаты предпринимателей. На линию вышли новые оранжевые автобусы. Это вселило в балхашцев веру в то, что теперь им не придется мерз­нуть на остановках.