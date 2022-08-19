Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи

В Акмолинской области врачи спасли ребёнка, вытащив из его головы металлический штырь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz.

Об уникальном случае рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

По словам главы облздрава, операцию провели опытные врачи областной детской больницы. Профессионально сработала команда в составе челюстно-лицевого хирурга Д. Федорова, лор-врача Г. Жунусовой и нейрохирурга Н. Искакова.

После извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены.

«Мальчишка словно в рубашке родился!» – резюмировал Сыздыков.