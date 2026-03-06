Материнство – главный мотиватор

И это у нее получилось! Именно материнство Зухры стало отправной точкой для открытия собственного дела. Пять лет назад, в 2021-м, она разработала методику Smart balaqai («Умный ребенок») для обу­чения детей с ограниченными возможностями. Энергичная женщина подготовила проект, выиграла безвозмездный грант по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса» на сумму 2,7 млн тенге. Эти средства пошли на закуп компьютерной техники, печатного оборудования и материалов для первого центра поддержки матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, который Зухра открыла в 2023 году в селе Бирлик Талгарского района.

– С этого момента началась моя предпринимательская деятельность, – рассказывает Зухра Сериковна. – Здесь мы изготавливаем карточки Smart balaqai, развивающие книжки в мягком переплете из войлока и другие товары. Через портал госзакупок нашу продукцию покупают реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, детские сады. К слову, методика помогает развитию не только особенных детей, но и здоровых ребят дошкольного возраста. Мы постоянно получаем положительные отзывы от пользователей.

Впрочем, наглядный пример эффективности интеллектуальной программы Зухры – ее сын Сункар, который, несмотря на тяжелый диагноз, знает алфавит, цифры, различает цвета и даже умеет считать в уме. Такое чудо произошло благодаря методике американского ученого Гленна Домана, которую Зухра взяла за основу при создании собственного проекта.

– Вначале мы с Сункаром смотрели ролики по этой методике на YouTube, – вспоминает Зухра. – Сын получал большое удовольствие от просмотров, стал любознательным, появилась динамика в его психоречевом развитии. Поняв, что технология дает хороший результат, я купила эти карточки, а затем усовершенствовала их, перевела на казахский язык, получила авторское право.

Сегодня ИП «Smart balaqai» выпускает интеллектуально развивающие карточки и видеоролики по 20 темам. Получены патент и сертификат соответствия уникальной методики образовательным стандартам страны. Она направлена на развитие ассоциативного мышления, разговорной речи, воображения детей. Один урок занимает в среднем 10–15 минут. К примеру, книжки-бизиборды (с английского busy board – «занимательная доска») развивают у ребят мелкую моторику.

Быть полезными обществу

В прошлом году Зухра открыла в Алма­ты второй центр поддержки матерей, воспитывающих детей с особыми пот­реб­ностями. Здесь обустроены типо­графия и швейный цех. Всего коллектив фонда насчитывает десять мастериц, изготавливающих одежду, гипсовые фигуры, светильники, канцелярские принадлежности.

По словам социального предпринимателя, трудоустройство мам особенных детей – одна из острых проблем. Многие женщины из этой категории остаются вне поля зрения властей и общественности. Зачастую работодатели не готовы давать им отпуск при обострении болезни либо очередной госпитализации ребенка.

В центрах «Ұлттық құндылық» действует гибкий график: три рабочих дня в неделю. Это позволяет мамам в свободное от работы время ухаживать за ребенком.

– Наш лозунг – «Счастливая мама – счастливая семья». Мы хотим, чтобы все мамочки, воспитывающие особенных детей, не опускали рук и понимали, что они не одиноки, – продолжает Зухра. – Большинство женщин, оказавшихся в такой трудной жизненной ситуации, испытывают стресс, отчаяние. Наша задача – привить им уверенность в себе, дать возможность почувствовать себя нужными и полезными обществу.

Помимо обучения навыкам швейного дела и компьютерной грамотности, в центрах оказывают психологическую, правовую и гуманитарную поддержку. Проводятся мастер-классы, тренинги «Бақытты ана – бақытты отбасы», консультации специалистов по индивидуальным программам реабилитации.

Зухра гордится тем, что смогла оказать помощь женщине, находившейся в тяжелом состоянии из-за четвертой стадии рака и болезни своего ребенка. Благодаря поддержке фонда у сельчанки улучшилось здоровье, произошла ремиссия. Она выиграла государственный грант в размере 1,5 млн тенге, открыла швейный мини-цех на дому. Таких историй, когда люди обретают надежду и начинают новую жизнь, немало.

К примеру, одна из сотрудниц алматинского филиала, Макпал Нурбекова, также воспитывает особенного ребенка. Благодаря занятиям по методике Smart balaqai ее пятилетняя дочь достигла хороших результатов, прошла реабилитацию и сегодня ходит в детский сад вместе со здоровыми сверстниками.

Особую гордость бизнесвумен испытывает за инклюзивный фестиваль «Шексіз әлем» («Безграничный мир»), автором и организатором которого она является с 2023 года. Это смотр талантов среди детей с ограниченными возможностями. Для участников предусмотрена трогательная номинация: показ коллекции одежды, где детки выходят на подиум, даря зрителям красноречивый месседж о любви, красоте и силе духа.

Недавно фонд «Ұлттық құндылық» участвовал в проекте «Одно село – один продукт», и комиссия признала его продукцию одной из лучших в Алматинской области. Для Зухры Касаиновой это не просто успех, а подтверждение того, что приносить пользу людям и есть настоя­щее счастье.

В ее планах – расширение бизнеса, соз­дание дополнительных рабочих мест. Для этого необходимы поддержка государства, субсидирование со стороны служб занятости. В настоящее время проект не имеет спонсорской помощи, на аренду помещений и производственный процесс уходит львиная доля заработанных фондом средств.

Однажды решив кардинально изменить свою жизнь, Зухра показала бесценный пример другим матерям, оказавшимся в схожей с ней ситуации. Она верит: при поддержке государства и спонсоров ее социальный проект можно масштабировать на всю страну.