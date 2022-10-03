Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост президента Казахстана от РОП «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты от содружества профсоюзов «Аманат». Завтра он пойдет в Центральную избирательную комиссию и займется регистрацией документов.

Мейрам Кажыкен родился в 1961 году в Павлодарской области. Он является директором Института исследований современного общества, доктором экономических наук.

Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего первого кандидата на внеочередные выборы Президента РК. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.

1 октября стало известно, что кандидатом от общенациональной социал-демократической партии стал Нурлан Ауесбаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.