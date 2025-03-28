Зрители «Астана Опера» 30 марта и 2 апреля смогут окунуться в мир страсти, любви и трагедии – на сцене Большого зала пройдет один из самых знаковых балетов XX века - «Бахчисарайский фонтан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Спектакль, созданный выдающимся хореографом Ростиславом Захаровым на основе поэмы Александра Пушкина, давно завоевал статус классики. В постановке «Астана Опера» балет представлен в хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы народной артистки России Алтынай Асылмуратовой.

Этот спектакль – и историческая драма, и глубокий психологический портрет героев, наполненный разнообразными чувствами, где польская княжна Мария, плененная ханом Гиреем, вызывает зависть, ревность и отчаянье Заремы, которая не в силах примириться с изменой повелителя.

История, рассказанная языком танца, разворачивается под музыку Бориса Асафьева, создавая синтез движения, драмы и симфонической мощи. За дирижерским пультом оркестра «Астана Опера» - маэстро Арман Уразгалиев.

30 марта в партии Марии выступит заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка «Астана Опера» Мадина Унербаева. Ее героиня – олицетворение чистоты и невинности, которая оказывается жертвой жестоких обстоятельств.

Возлюбленного Марии, Вацлава, исполнит Рустам Чахалов, чья пластика и выразительность помогут передать трагизм его персонажа.

В роли хана Гирея зрители увидят Сунгата Кыдырбая. Дебют в сложнейшей партии Заремы состоится у Аделины Тулеповой. Для балерины этот образ – настоящий вызов, требующий не только технического мастерства, но и глубины переживаний.

«Зарема – это буря эмоций, она разрывается между любовью и ревностью. К сожалению, героиня живет в мире, где любовь и предательство сплетаются в одно целое. Ее многогранную натуру переполняют глубокие чувства, которые она испытывает к хану Гирею. Эта партия была моей давней мечтой. Когда я только пришла работать в театр, сразу же влюбилась в эту роль. У меня внутри пробудилось огромное желание поскорее ее исполнить. Ранее мне посчастливилось воплотить на сцене образ юной польской княжны Марии, на которой я получила большой опыт проживания эмоций. Но вот Зарема, по моему мнению, – это уже следующий уровень, где нужно показать и донести зрителю целую палитру чувств. Поэтому я очень рада, что у меня есть возможность расти и становиться разноплановой артисткой», – рассказывает Аделина Тулепова.

Также собеседница приоткрыла некоторые тайны репетиционного процесса.

«Я бесконечно благодарна Алтынай Абдуахимовне за доверие. Работать под руководством такого мастера – бесценный опыт. Она не только передает технику, но и учит проживать каждое движение, вкладывать в него смысл. Перенимать эмоции и пластику у звезды мирового балета – высший дар, который может получить артистка», – заключила она.

2 апреля состав исполнителей изменится. Образ Марии будет представлен в прочтении солистки театра Шугылы Адепхан. Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев исполнит роль Вацлава. В партии Заремы выступит Анастасия Заклинская, а Айдан Калжан воплотит образ хана Гирея.