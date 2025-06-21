фото Игоря Бургандинова

Новую постановку публика увидела в хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы театра – народной артистки России Алтынай Асылмуратовой.

По ее словам, перед коллективом стояла ответственная задача сохранить традиции Мариуса Петипа – прославленного балетмейстера, ставшего первым хореогра­фом спектакля. Именно он предложил Чайковскому продуманный до мелочей план постановки, который, как считают театроведы, во многом предопределил неповторимое звучание музыки великого композитора.

В дальнейшем «Спящая красавица» ставилась преимущественно в редакции народного артиста СССР Константина Сергеева, восстановившего в партитуре Чайковского некоторые изъятые Петипа фрагменты. Хореографическая редакция Алтынай Асылмуратовой синтезировала в себе элементы двух классических версий, наполнив постановку духом сценической памяти и яркой эмоциональностью времени.

– Я хотела обратиться к традиции Мариуса Петипа, сохранить стиль, дух, поэтику старой школы, но при этом сделать спектакль чуть компактнее, живее, динамичнее. Меньше нарочитой пантомимы, больше яркого действия, наполненного смыслом и танцем. Перед нами – феерия, праздник формы и содержания. Чайковский создал партитуру, которая может существовать как самостоятельное произведение искусства. На мой взгляд, именно благодаря ей «Спящая красавица» живет уже более ста лет, продолжает волновать сердца и вдохновлять поколения артистов и зрителей, – отметила Алтынай Асылмуратова.

Вчера в роли принцессы Авроры выступила прима театра – заслуженный деятель РК Мадина Унербаева. Вопреки расхожим стереотипам, ее геориня предстала перед зрителями отнюдь не капризной особой голубых кровей, а внутренне зрелой, сильной духом натурой. Столь же своеобразной была интерпретация образа принца Дезире в исполнении заслуженного деятеля РК Бактияра Адамжана. Его герой был персонификацией мечты, воплощением высокой духовной силы, пришедшей в застывший мир сна. Сегодня вечером главные партии исполнят Шугыла Адеп­хан и заслуженный деятель РК Еркин Рахматуллаев.

Отдельного внимания заслуживают костюмы и сценография. Художник по костюмам, лауреат премии «Оскар» Франка Скуарчапино создала настоящий шедевр, ее наряды стали полноценными героями спектакля. Декорации Риккардо Массирони соз­дали пространство между сном и реальностью, а световая партитура Якопо Пантани превратила эти декорации в живые картины.

Любовь творческой команды к великому искусству классического балета стала душой спектакля. Премьерные показы еще раз напомнили о том, что настоящее возрождение всегда начинается с внутреннего уважения к форме, стилю и зрителю.