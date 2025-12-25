Продолжительный телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева­ с Дональдом Трампом 23 декабря стал важным сигналом устойчивости и доверительного характера казахско-американского диалога. В ходе беседы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках ноябрьского визита казахстанского лидера в Вашингтон, а также актуальные вопросы международной повестки, включая украинский конфликт.

Как отмечалось в официальном сообщении, Глава нашего государства подчеркнул исключительную сложность украинского урегулирования, где территориальный фактор требует реалис­тичных компромиссов и профессио­нального подхода. Казахстан, выступая за продолжение прямых переговоров и поддерживая диалог между Москвой и Вашингтоном, не претендует при этом на посредничество, но в духе доброй воли готов предоставить переговорную площадку в Астане. Такой курс отражает стремление Казахстана укреплять меж­дународную стабильность, сохраняя стратегическую автономию.

О том, как данная позиция воспринимается в США, какое значение она имеет для региональной архитектуры Центральной Азии и долгосрочных интересов Вашингтона, мы поговорили с Найджелом ЛИ (на снимке), научным сотрудником Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, экспертом по геополитическим процессам в Евразии и вопросам контроля над вооружениями.

– Интенсивный диалог между лидерами Казахстана и США может свидетельствовать о росте политического доверия. Насколько, по вашему мнению, Казахстан закреп­ляется в роли одного из ключевых партнеров США в Центральной Азии?

– Именно это и происходит. Причем данное укрепление носит не конъюнк­турный, а структурный характер. Личное общение в Белом доме показало, что Президент Токаев воспринимается в Вашингтоне как лидер, способный говорить на языке стратегических реалий, а не политических лозунгов. Для американской дипломатии это особенно важно в условиях, когда международная повестка все чаще требует сложных и нестандартных решений.

С начала 1990-х годов для стран Цент­ральной Азии основной проблемой было удержание устойчивого интереса США к региону. Казахстану удалось выйти за рамки этой логики, предложив модель партнерства, основанную не только на безопасности, но и на экономике, инвестициях, политической предсказуемости.

Частота контактов и характер достигнутых договоренностей показывают, что речь идет о долгосрочном взаимодейст­вии, которое сохраняет ценность вне зависимости от смены администраций в Вашингтоне.

– Позиция Астаны по украинскому урегулированию строится на осторожности и призыве к терпению. Насколько подобный подход способствует формированию образа Казахстана как ответственного международного игрока?

– Казахстанская позиция по Украине во многом отражает личный стиль Токаева как дипломата и государственного деятеля. Он одним из первых среди лидеров государств middle power открыто говорил о том, что конфликт имеет исключительную сложность из-за сочетания территориального фактора и глубоко укоренившегося национально-идеологического противостояния.

При этом важно, что Астана не использует этот аргумент как оправдание бездействия. Напротив, Токаев последовательно подчеркивает: даже если путь к миру будет долгим и многоэтапным, от поиска переговорной формулы отказываться нельзя. Такая позиция усиливает международный имидж Казахстана как ответственного игрока, который исходит не из эмоциональных реакций, а из понимания долгосрочных последствий разрушения международного порядка.

– Готовность предоставить переговорную площадку без формального посредничества выглядит нетипично. Можно ли рассматривать это как элемент «дипломатии доброй воли»?

– Это один из ключевых элементов внешнеполитической доктрины ­Токаева. Отказ от формального посредничества позволяет Казахстану сохранять доверие всех сторон, не беря на себя политические обязательства, которые могли бы подорвать его нейт­ральный статус.

Президент четко обозначил: Казахстан не хочет быть посредником в российско-украинском конфликте, но готов предоставить площадку для прямых переговоров. Эта логика полностью согласуется с предыдущим опытом Астаны – в частности, с сирийским треком, где сам факт диалога стал важнее его формального формата.

Поддержка диалога между Москвой и Вашингтоном, включая контакты в Анкоридже, и призыв не прекращать американо-украинские переговоры демонстрируют последовательность и стратегическую выдержанность казахстанской дипломатии.

– Какую роль Казахстан сегодня может играть в реализации долго­срочных интересов США в Евразии, не вовлекаясь в блоковую логику?

– Здесь Казахстан выступает как своего рода тест на зрелость американской внешней политики. Под руководством Токаева страна ясно показывает, что партнерство не обязательно означает идеологическую лояльность или участие в блоковом противостоянии.

В условиях, когда в Вашингтоне все чаще прослеживается возврат к бинарному мышлению в духе «холодной войны», Казахстан предлагает альтернативную модель взаимодействия – прагматичную, транспарентную и основанную на взаимном уважении интересов. Признание этой модели отвечает долгосрочным интересам самих США, поскольку позволяет сохранить влияние в Евразии без принуждения партнеров к жесткому выбору сторон.

– Как вы оцениваете текущее состояние гуманитарного и образовательного сотрудничества между США и Казахстаном? Может ли этот трек стать дополнительным связую­щим элементом двусторонних отношений?

– Несмотря на ослабление отдельных гуманитарных инструментов США, Казахстан остается открытым к сотрудничеству в этой сфере. Более того, при Токаеве гуманитарная и образовательная политика все чаще рассматривается как элемент национальной конкурентоспособности, а не второстепенное направление.

Образовательные обмены, прием студентов и молодых специалистов формируют долгосрочные связи, которые невозможно заменить краткосрочными политическими инициативами. Для США это шанс сохранить позитивное присутствие в регионе, а для Казахстана – инвестиция в человеческий капитал и международную интеграцию нового поколения элит.

– Возможный визит Президента США в Казахстан был назван историческим. Какое значение такие символические шаги имеют для укрепления регионального парт­нерства и доверия?

– В современном мире государственные визиты такого уровня являются индикатором доверия и политического признания. Во втором сроке Трампа личные контакты играют особенно важную роль, и тот факт, что Казахстан остается в фокусе внимания американского лидера, говорит о высоком уровне доверия к Президенту Токаеву.

Такой визит стал бы подтверждением того, что Казахстан воспринимается как авторитетное государство на международной арене и ключевой партнер в Центральной Азии. Для региона в целом это означало бы укрепление диалоговой логики и признание роли Астаны как точки стабильности в условиях глобальной неопределенности.