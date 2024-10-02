Международные стандарты в строительстве АЭС в Казахстане: гарантия безопасности и надежности

Строительство атомной электростанции – это масштабный и сложный проект, требующий соблюдения высочайших стандартов безопасности. Казахстан, планируя строительство АЭС, осознает всю ответственность, лежащую на нем, и готов придерживаться самых строгих международных норм.

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Казахстан адаптировал свое законодательство в соответствии с требованиями международных норм, что подтверждено в ходе проведения миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это создает прочную основу для применения высочайших стандартов безопасности на всех этапах проекта - от выбора площадки до эксплуатации и даже будущего вывода из эксплуатации под надзором самых сильных международных специалистов.

Как будут применяться международные стандарты в Казахстане?

Казахстан будет тщательно выбирать технологии и оборудование для строительства АЭС. Приоритет будет отдан проверенным решениям (так называемым, «референтным» реакторам), которые соответствуют самым современным международным стандартам безопасности и успешно работают в других странах.

Важно отметить, что строительство будет вести непосредственно поставщик АЭС, дорожащий своей деловой репутацией и, соответственно, ставящий на кон свою репутацию. Внутренние стандарты строительства у поставщиков атомных станций могут быть еще выше, чем самые строгие стандарты Международного агентства по атомной энергии.

МАГАТЭ будет осуществлять постоянный контроль за всеми этапами строительства и эксплуатации АЭС. Эксперты проведут тщательные проверки и оценят соответствие казахстанского проекта международным требованиям.

Важнейшим аспектом является обеспечение экологической безопасности - оценка воздействия на окружающую среду будет проводиться в соответствии с международными стандартами, включая требования Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Казахстанские специалисты пройдут обучение в ведущих мировых центрах ядерной энергетики. Это позволит им получить необходимые знания и навыки для безопасной эксплуатации АЭС.

Информация о строительстве и эксплуатации АЭС будет открытой и доступной для общественности. Это позволит повысить уровень доверия к проекту и обеспечить прозрачность всех процессов.

Казахстан будет активно сотрудничать с другими странами, имеющими опыт строительства и эксплуатации АЭС. Это позволит перенять лучшие практики и избежать ошибок.

Также, после завершения строительства нашей стране будет необходимо вступить во Всемирную ассоциацию операторов атомных электростанций — некоммерческую организацию, объединяющую все компании и страны мира, имеющие действующие коммерческие атомные электростанции, для достижения максимально возможных стандартов ядерной безопасности.

Наряду с членоством с МАГАТЭ это позволит использовать опыт самых квалифицированных специалистов в мире.

Почему международные стандарты так важны?

Соблюдение международных стандартов гарантирует высокую степень безопасности АЭС, минимизируя риски аварий и их последствия, обеспечивая надежность и долговечность объекта.

Международные стандарты предусматривают строгие требования к охране окружающей среды, что позволяет минимизировать негативное воздействие АЭС на природу.

Соблюдение международных стандартов способствует повышению экономической эффективности проекта, так как позволяет избежать дополнительных затрат на устранение недостатков и переделок.

Строительство АЭС в Казахстане должно стать важным шагом для развития страны и соблюдение международных стандартов безопасности гарантирует, что этот проект будет реализован успешно и принесет пользу будущим поколениям.