Международный день молодежи отмечают в Казахстане

Всего с начала года более 20 тысяч молодых людей были охвачены профориентационной работой

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 12 августа, в Казахстане отмечают Международный день молодежи. На начало 2024 года численность молодежи республики составила 5 759 781 человек - это казахстанцы в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По информации министерства, с начала года более 20 тысяч молодых людей были охвачены профориентационной работой, более 130 тысяч получили консультационную помощь по направлениям государственных программ и инициатив, направленных на поддержку молодежи.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева ведется работа по внесению соответствующих изменений и дополнений в Концепцию государственной молодежной политики РК на 2023-2029 годы.

Для решения жилищных вопросов в марте текущего года была запущена новая ипотечная программа совместно с «Отбасы банком» «9-20-25/Отау», 60% целевой аудитории которой составляет молодёжь.

«По состоянию на 1 мая подано 16 747 заявок от молодых семей. В то же время для работающей молодёжи от 18 до 35 лет в 16 регионах страны реализуются льготные программы жилья с процентной ставкой по кредиту 5% годовых, первоначальным взносом 10% и сроком до 25 лет. Внесены изменения в приказ «Об утверждении Правил предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи». Правила предусматривают введение ежегодного порога накопления для работающей молодежи для получения арендного жилища без права выкупа. Что касается поддержки творческой и активной молодёжи, то были внесены дополнения в правила Госпремии «Дарын». Во-первых, увеличен размер премии с 600 тысяч тенге до 1 миллиона тенге. Во-вторых, добавлена новая номинация - «Общественная деятельность», – говорится в официальном сообщении.

Также в Минкультуры добавили, что основными направлениями молодежной политики являются решение вопросов безработицы, жилья, поддержка бизнес-инициатив, а также повышение уровня образования и культуры.

В рамках проекта Zhas project в этом году реализуются 280 грантов среди сельской молодежи и категории NEET для реализации их бизнес-проектов.

Для поддержки бизнес-инициатив молодежи продолжается реализация проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары». В 2024 году предусмотрено выделение 30 грантов в размере 3 млн тенге. В целях поддержки волонтерской сферы дополнительно предусмотрено направление «Волонтерство».