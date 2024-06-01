Международный музыкальный фестиваль «Опералия» стартовал в Астане

Торжественное открытие международного музыкального форума с участием знаменитых казахстанских и зарубежных артистов состоялось в театре «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Гала-программа вечера привлекла внимание как искушенных знатоков оперного искусства, так и тех, кто только начинает свое знакомство с этим жанром.

Тон всему вечеру задали Бибигуль Жанузак и Меир Байнеш, которые первыми вышли к зрительской аудитории в сцене айтыса из оперы «Биржан – Сара» М. Тулебаева, захватив внимание публики своим эмоциональным и техничным исполнением.

Открытие фестиваля также ознаменовалось выступлением известных итальянских артистов. Среди них были сопрано Дезире Ранкаторе, баритон Альберто Газале и тенор Джулио Пеллигра.

Симфоническим оркестром дирижировали автор программы Джузеппе Акуавива и маэстро Абзал Мухитдин, которые филигранно воплотили в жизнь все музыкальные произведения.

Совместно с солистами «Астана Опера» гости из Италии, включая Дезире Ранкаторе, Альберто Газале и Джулио Пеллигра, представили арии из шедевров оперного искусства. Их исполнение номеров из «Риголетто» и «Травиаты» Джузеппе Верди, а также «Тоски» и «Богемы» Джакомо Пуччини зрители встретили нескончаемыми аплодисментами.

Альберто Газале также вышел на сцену с прологом из оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, продемонстрировав свой уникальный талант и глубину драматической игры.

«Я счастлив впервые приехать в Казахстан и рад важному дебютному выступлению здесь. Мне хотелось донести до казахстанской публики любовь к итальянской опере и чувствам, которые возникают благодаря ей. Надеюсь, что благодаря великолепным страницам исполненного нами репертуара, зрительская аудитория смогла глубоко прочувствовать и проникнуться всеми настроениями и эмоциями героев, которых мы перенесли на сцену. Стоит вернуться в будущем, чтобы выступить в опере или концертных программах и открыть для себя казахскую культуру. Думаю, что фестиваль еще долго сможет дарить радость и эмоции посредством прекрасной музыки репертуара итальянской мелодрамы», – отметил тенор Джулио Пеллигра.

Напомним, что в этом году был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Казахстаном и Италией, и «Опералия» стала частью реализации планов о взаимном обмене артистами между двумя странами. Так, данное соглашение даст возможность казахской культуре быть устойчивой в мировом культурном пространстве.

Фестиваль также стал площадкой для популяризации казахстанского оперного искусства. Публика насладились номерами из опер «Енлик – Кебек» Г. Жубановой, «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, «Алпамыс» и «Камар Сулу» Е. Рахмадиева.

Артисты «Астана Опера» Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Айзада Капонова, Гульжанат Сапакова, Улпан Аубакирова, Динмухамед Кошкинбаев, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Расул Жармагамбетов, Талгат Аллабиринов, Азат Малик, Алихан Зейнолла, Рамзат Балакишиев, Беимбет Танарыков и Болат Есимханов блистали на сцене, демонстрируя высокий профессионализм и мастерство.

Хор и оркестр «Астана Опера» под руководством двух маэстро – Абзала Мухитдина и Джузеппе Акуавивы – создали потрясающую музыкальную палитру, поддерживая солистов и добавляя глубину и объем каждому номеру.

Зрители остались в восторге от увиденного и услышанного.

«Это было великолепное выступление, уровень мастерства всех участников просто поражает, было прекрасное совместное исполнение казахстанцев и итальянцев. Мне очень понравился дуэт Sì, vendetta! из оперы «Риголетто», который представили Дезире Ранкаторе и Альберто Газале. Альберто Газале теперь останется в моей памяти исключительно как Риголетто. Его исполнение было богатым на вокальные тона и оттенки, а также уверенным в техническом плане», – поделилась своими впечатлениями слушательница Динара Искакова.

В ответ ее спутник Аскар Искаков добавил, что впечатлили итальянские артисты и их воплощение классических арий, но и казахстанские таланты были на высоте.

Многие меломаны отметили, что фестиваль «Опералия» - одно из самых ожидаемых и ключевых культурных событий мая, потому как он объединяет разные музыкальные традиции и показывает всю красоту оперного, балетного и симфонического искусства.

«Такое сочетание международных и отечественных исполнителей делает «Опералию» уникальной. Сегодня я впервые познакомился с образцами казахской национальной оперы, был в полном восторге»,– подчеркнул зарубежный гость Андреас Грааб.

Открытие фестиваля «Опералия» на сцене «Астана Опера» было по-настоящему ярким, ну а впереди еще более двух десятков мероприятий, наполненных великолепной музыкой и замечательными выступлениями.