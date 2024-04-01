Международный рейтинговый турнир по дзюдо пройдет в столице

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

С 10 по 12 мая в нем примут участие сильнейшие спортсмены из разных стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана

Фото: Olympic.kz

Данный старт станет последним этапом серии Grand Slam, который принесет дзюдоистам необходимые очки для участия на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже

Мировой турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam состоится во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

«В этом году наша страна во второй раз будет принимать турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam. Международная федерация дзюдо (IJF) высоко оценила организацию соревнований в прошлом году. А в этом году можно сказать, что груз ответственности увеличился вдвое. Именно у нас последний этап турнира «Большого шлема» накануне летних Олимпийских игр. Спортсмены наберут рейтинговые очки и станет известно, кто получит лицензию на Олимпиаду. Очень ответственный момент. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы провести эти соревнования на высшем уровне. Также мы очень верим в наших спортсменов. Приглашаем наших соотечественников посетить соревнования и поддержать национальную сборную», - отметил генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев.

К слову, по итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

#турнир #Спорт #рейтинг #дзюдо

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