Международный турнир по Counter-Strike проходит в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В турнире принимают участие 16 команд из разных стран

Фото: акимат Астаны

С 10 по 18 мая в Астане проходит крупный международный турнир Counter-Strike 2 – PGL Astana 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Организатором турнира выступает PGL Esports – независимая в мире киберспортивная организация.

Призовой фонд составит 1 250 000 долларов.

В турнире принимают участие 16 команд из США, Германии, Сербии, Бразилии, Украины, Монголии, России и др. стран. В составе команд есть пять представителей из Казахстана: игроки К.Файзнуров (ник “ICY”), А.Кайыржан (“kade0”), С.Оразалы (“dukefissura”), Д.Голубенко (“molodoy”), а также тренер Р.Телепов (“mou”).

Турнир проходит в два этапа:

1. Групповой этап (Elimination Stage). Проводится в закрытых игровых зонах в Астане. Формат – швейцарская система (Swiss), все матчи проходят в формате Best of 3. Команды, одержавшие 3 победы, проходят в следующий этап, участники с 3 поражениями – выбывают. Все матчи будут транслироваться онлайн.

2. Плей-офф стадия (Champions Stage). Пройдет с 16 по 18 мая на «Барыс Арене» в Астане. Участвуют 8 сильнейших команд по итогам группового этапа. Формат — сетка на выбывание (single elimination), все матчи проходят в формате Best of 3.

Финальный матч турнира также будет сыгран в формате Best of 3. Победитель турнира становится чемпионом PGL Major Astana 2025 и получает главный приз турнира.

В Федерации киберспорта РК считают, что проведение турнира PGL в Казахстане укрепит позиции нашей страны на глобальной киберспортивной арене, станет значимым шагом в развитии киберспорта в стране, способствуя привлечению внимания международного сообщества, росту инфраструктуры и созданию новых возможностей для местных игроков.

#Астана #турнир #акимат #Counter-Strike

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