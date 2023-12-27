Долги по микрокредитам: для МФО изменят правила

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Соответствующий проект постановления АРРФР размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 11 января 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект изменений в действующие правила агентства разработан для совершенствования урегулирования просроченной задолженности граждан по микрокредитам, передает корреспондент Kazpravda.kz

В результате принятия документа, заемщик сможет подать заявление, чтобы изменить условия договора о получении микрокредита, в том числе через мобильное приложение, электронную почту и другие средства. Это будет возможно даже после истечения 30 календарных дней с даты возникновения просрочки.

В соответствии с проектом, МФО будет рассматривать заявление заемщика без требования единовременного погашения просроченной задолженности либо ее части и будет обязана ежеквартально предоставлять в агентство результаты рассмотрения заявлений заемщиков на изменение условий.

Также проект определяет, что недостижение между МФО и заемщиком взаимоприемлемого решения об изменении условий договора кредитования будет считаться отказом в урегулировании просроченной задолженности.

 

#кредиты #договор #МФО #задолженность #заемщик

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