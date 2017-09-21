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​МФЦА: английский акцент
Гуляим Тулешева

Все меньше времени остается до официального открытия МФЦА – организации, на которую возложены серьезные задачи стать ведущим центром финансовых услуг международного уровня. Созданный по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева центр является частью Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институцио­нальных реформ, нацеленных на долгосрочное развитие. Специальный статус МФЦА законодательно закреплен в Конституции РК и в Конституционном законе Республики Казахстан.

Центр уникален уже тем, что в нем впервые на постсоветском пространстве по аналогии с лучшим международным опытом передовых финансовых центров будет действовать особый правовой режим, основанный на принципах английского права и стандартах ведущих финансовых центров.

По словам Кайрата Келимбетова, 90% всех мировых финцентров работают в системе английского общего права. В первую очередь это нацелено на привлечение инвестиций в экономику страны путем соз­дания комфортной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. Нью-Йорк, Сингапур, Лондон, Гонконг… Большинство финансовых транзакций в этих центрах происходит в системе английского права.

– На территории МФЦА будет создано несколько специализированных структур, которые будут регулировать деятельность работающих на территории организаций. Одним из важных институтов станет комитет по регулированию финансовых услуг, или так называемый регулятор финансовых организаций. До конца года будут созданы международный арбитражный центр и независимый финансовый суд, – сообщил управляющий МФЦА. Говоря о приватизации, он добавил, что Правительство, ФНБ «Самрук-Казына», нацхолдинги, нацкомпании в целом разработали соответствующую программу до 2020 года о выводе на IPO соответствующих активов. В 2017 году планируется, что первыми компаниями станут «Эйр Астана» и «Казатомпром».

Кроме того, на базе финансового центра до конца года будет запущена новая биржа МФЦА. Администрацией МФЦА и Шанхайской фондовой биржей (SSE) заключено акционерное соглашение, согласно которому Шанхайская фондовая биржа станет стратегическим партнером и акционером новой биржи МФЦА (с долей 25%), что открывает доступ к инвестиционной ликвидности Китая. Сотрудничество между МФЦА и SSE направлено на продвижение МФЦА в качестве регионального хаба финансовых услуг в рамках глобальной инициативы «Один пояс – один путь», а также на развитие полного цикла деятельности. Уникальный опыт в биржевой индустрии и репутация Шанхайской фондовой биржи не только обеспечат доверие международных ин­весторов, но также предоставят дополнительные гарантии, связанные с успешным запуском биржи МФЦА. Первое тестирование биржи запланировано на начало декабря.

Также подписано соглашение по внедрению высокотехнологичной торговой платформы с американской биржей NASDAQ.

До конца года вся техничес­кая работа по налаживанию механизмов биржевой торговли будет завершена, сообщил управляющий МФЦА.

Одним из приоритетных направлений в деятельности цент­ра стали новые финансовые технологии. Недавно на совещании по программе «Цифровой Казахстан» Глава государства поручил МФЦА стать ведущим центром экспертизы по развитию новых финансовых технологий. По словам Кайрата Келимбетова, в ближайшее время МФЦА намерен присоединиться к консорциуму международных hintek-хабов АВА-3, куда входят ведущие мировые банки, которые сегодня находятся в поиске соответствующих решений: национальных, региональных криптовалют, блокчейн-технологий.

На территории ЭКСПО создается совместно с Минэнерго и Центр «зеленых» технологий, а также международный IT-cтартап-хаб. Серьезное внимание будет уделено подготовке и переподготовке кадров, их сертификации. С этой целью будет действовать бюро непрерывного профессионального образования. До конца года будет создана еще одна организация – визовый центр, или по-другому – экспат-центр.

– Для иностранных инвесторов, которых станем привлекать для работы в МФЦА или на других инвестплощадках, например «Казахинвест», будем упрощать взаимодействие с госорганами и создадим «одно окно» для решения вопросов виз, регистраций, налогообложения, – сказал глава финцентра.

В ходе пресс-конференции он не обошел вниманием и криптотему, отметив, что в будущем территория ЭКСПО, где будет размещен финансовый центр, станет криптодолиной.

– Мы предполагаем, что вся территория ЭКСПО станет свое­го рода криптодолиной, криптогаванью. Во всем мире сейчас большой интерес: одни цент­ральные банки поддерживают это направление активно, другие внимательно присмат­риваются. Вы знаете, что, например, в США, Сингапуре хотят приравнять дея­тельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежное средство, – перечислил Кайрат Келимбетов.

– Мы в этом направлении хотели сказать, что финансовый центр «Астана» как раз будет находиться на острие бритвы с точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Но с другой точки зрения, мы отвечаем и за вопросы финансовой стабильности, регулирования тех или иных финансовых институтов. На территории ЭКСПО будет сформирован соответствующий финансовый и технологический кластер, создающий в своем роде новую ДНК экономики Казахстана, которая станет надежной платформой модернизации, – выразил мнение Кайрат Келимбетов.

Он отметил, что регистрацию участников и прием документов от них МФЦА будет осущест­влять до конца года, и в декабре состоится официальная презентация финансового центра.

Успешный запуск МФЦА крайне необходим для трансформации Астаны в глобальный город. По словам Кайрата Келимбетова, согласно проекту Astana Smart City, развитие финансового центра было определено как одно из ключевых направлений, которое создаст устойчивую экономическую модель на основе частных инвестиций и ГЧП.

– МФЦА будет привлекать инвестиции в каждый регион Казахстана. Особенно важно, что Астана станет хабом привлечения инвестиций в сфере строи­тельства и инфраструктуры. Чтобы конкурировать, важно, чтобы столица стала частью глобальной сети «умных» городов, соответствуя принципам устойчивого развития и «умной» экономики. Мы в свою очередь являемся поддерживающей организацией, с акиматом у нас подписан соответствующий меморандум, где мы будем соз­давать центры экспертизы для поддержки «умного» города на территории ЭКСПО­-городка с помощью новых технологий и рынка капитала. Самой Астане как международному глобальному хабу нужны диверсифицированные источники дохода, и МФЦА тоже является частью программы этой диверсификации, – отметил Кайрат Келимбетов.

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