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МФЦА: английский акцент
Гуляим Тулешева
Все меньше времени остается до официального открытия МФЦА – организации, на которую возложены серьезные задачи стать ведущим центром финансовых услуг международного уровня. Созданный по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева центр является частью Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, нацеленных на долгосрочное развитие. Специальный статус МФЦА законодательно закреплен в Конституции РК и в Конституционном законе Республики Казахстан.