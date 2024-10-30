Мгновения из жизни Катон-Карагайского национального парка зафиксировали фотоловушки

При проверке фотоловушки, установленной летом в Черновинском лесничестве, удалось заснять особенных гостей – марала и сурка.

Эти кадры позволяют прочувствовать удивительный мир фауны вблизи.

«По последним данным отдела охраны и воспроизводства животного мира, на территории национального парка обитает 440 маралов и около 9000 сурков. Сохранение природы важно не только для нас, но и для будущих поколений!», – отметили экологи.

