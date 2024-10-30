Мгновения из жизни Катон-Карагайского национального парка зафиксировали фотоловушки
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Фотографии животных нацпарка, опубликованные в Telegram-канале Комитета лесного хозяйства Минэкологии, окунули подписчиков в мир дикой природы
При проверке фотоловушки, установленной летом в Черновинском лесничестве, удалось заснять особенных гостей – марала и сурка.
Эти кадры позволяют прочувствовать удивительный мир фауны вблизи.
«По последним данным отдела охраны и воспроизводства животного мира, на территории национального парка обитает 440 маралов и около 9000 сурков. Сохранение природы важно не только для нас, но и для будущих поколений!», – отметили экологи.