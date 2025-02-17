МИД разработал поправки в правила въезда для граждан Ирана и Индии

Безвизовое пребывание граждан нескольких стран в РК планируют упорядочить, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, вносится уточнение: граждане Ирана и Индии въезжают в РК и выезжают из РК без виз в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей, если период их пребывания в РК не превышает 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Также вносится дополнение, что граждане Бангладеша, Египта, Иордании, Марокко, Непала, Пакистана, Туниса, Туркменистана, являющиеся резидентами ОАЭ, въезжают в РК и выезжают из РК без виз на период, не превышающий суммарно 30 календарных дней с момента пересечения госграницы РК, в течение каждого периода в 180 календарных дней с предъявлением:

- действительного национального паспорта гражданина вышеуказанных иностранных государств;

- резидентской карты ОАЭ, срок действия которой должен составлять не менее 6 месяцев на момент въезда;

- ходатайства гражданина ОАЭ о гарантиях соблюдения национального законодательства РК.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 28 февраля 2025 года.