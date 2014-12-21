МИД РФ подтвердил информацию о казни россиянина в Пакистане

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Министерство иностранных дел России подтвердило информацию о казни россиянина Ахласа Ахлака в пакистанской тюрьме. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
"Со стороны посольства России в Исламабаде и адвокатов российского гражданина предпринимались усилия по отсрочке приведения приговора в исполнение. Тем не менее, по информации МВД Пакистана, Ахлак вместе с тремя сообщниками был казнен в городе Фейсалабаде", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона неоднократно обращалась к правительству Пакистана с просьбой отменить смертный приговор из гуманных соображений. Ахлак был приговорен к смерти по обвинению в подготовке покушения на бывшего президента страны Первеза Мушаррафа.
О том, что Ахлак может быть казнен, стало известно 20 декабря. Пакистанские власти после отмены моратория на смертную казнь уже успели повесить несколько человек, осужденных за терроризм.
Мораторий действовал с 2008 года. Он был отменен после нападения талибов на школу в Пешаваре, в результате чего погибли более 140 человек.
Ахлак был осужден в 2005 году. В тюрьме он находился с 2003 года.
"Со стороны посольства России в Исламабаде и адвокатов российского гражданина предпринимались усилия по отсрочке приведения приговора в исполнение. Тем не менее, по информации МВД Пакистана, Ахлак вместе с тремя сообщниками был казнен в городе Фейсалабаде", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона неоднократно обращалась к правительству Пакистана с просьбой отменить смертный приговор из гуманных соображений. Ахлак был приговорен к смерти по обвинению в подготовке покушения на бывшего президента страны Первеза Мушаррафа.
О том, что Ахлак может быть казнен, стало известно 20 декабря. Пакистанские власти после отмены моратория на смертную казнь уже успели повесить несколько человек, осужденных за терроризм.
Мораторий действовал с 2008 года. Он был отменен после нападения талибов на школу в Пешаваре, в результате чего погибли более 140 человек.
Ахлак был осужден в 2005 году. В тюрьме он находился с 2003 года.