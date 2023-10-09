МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле

Политика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова. 

Фото: Kazpravda.kz

"Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – отметил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.

Тем временем посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с казахстанцами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возвращении на Родину.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

#Израиль #МИД РК #Конфликт #Палестина #казахстанцы #призыв

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