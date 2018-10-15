МИД РК призывает казахстанцев-нелегалов вернуться из Южной Кореи в ближайшее время

Общество
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Инга Селезнева
Фото с сайта omsk.aif.ru
Правительство Южной Кореи объявило о введении режима "зеленый коридор" с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года для иностранных граждан, находящихся в республике нелегально. В этой связи Министерство иностранных дел РК призывает всех казахстанцев, находящихся нелегально в Южной Корее, вернуться добровольно на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Власти Южной Кореи дали возможность для иностранных граждан, находящихся нелегально в республике, с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года вернуться беспрепятственно на родину. Таким образом, те лица, которые в данный момент находятся в Корее свыше 30 дней и без соответствующей визы или разрешения на работу, имеют возможность в течение ближайших шести месяцев вернуться обратно. При этом, к ним не будут применяться штрафные санкции и устанавливаться запрет на последующий въезд в будущем", – сообщил Смадияров.

Представитель МИД отметил, что после добровольного выезда и последующего получения визы в посольстве Республики Корея в Астане и консульстве в Алматы можно будет вновь ехать в Корею уже на законной основе.

"Гражданам Казахстана для добровольного выезда из Южной Кореи необходимо в указанный период явиться в представительство иммиграционной службы в международных аэропортах страны с прямым билетом в Казахстан и действующим паспортом или свидетельством на возвращение", – добавил он.

Кроме того, если казахстанцы не предпримут решительных действий по своему возвращению в указанный промежуток времени или уже сейчас, им могут грозить многомиллионные штрафы.

"Одновременно сообщаем, что с начала октября 2018 года иммиграционные власти Кореи совместно с полицией по всей стране начали проводить усиленные рейды по выявлению нелегальных иммигрантов. Задержанные в ходе такого рейда не будут считаться добровольно изъявившими желание покинуть страну. Напротив, к ним будут применяться все меры, как к нарушителям закона с наложением штрафа до 20 миллионов корейских вон - это около 6,5 миллиона тенге, с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет", – предупредил Смадияров.

В этой связи, представитель МИДа призвал всех казахстанцев проявить сознательность и вернуться на родину. 

"Призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Южной Кореи нелегально, свыше разрешенного срока, воспользоваться данной возможностью и добровольно выехать на родину. Акция по добровольному выезду дает шанс нарушителям иммиграционного законодательства Кореи избежать административной ответственности в виде штрафа и позволяет повторно въехать в страну в будущем. Пользуясь случаем, призываем всех граждан Казахстана, выезжающих за границу, уважать законы и порядки, установленные в иностранных государствах, а в случаях ЧС обращаться в ближайшие загранучреждения РК, в случае их отсутствия - непосредственно в МИД РК. Напоминаем, что для выезжающих на длительный период, в том числе на работу, учебу, либо в личных целях, необходимо встать на учет в посольствах или консульствах нашей страны за границей", – добавил Смадияров.

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