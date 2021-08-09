МИД Турции поблагодарило Казахстан за помощь в тушении лесных пожаров
Министерство иностранных дел Турции выразило благодарность Казахстану за помощь и поддержку в борьбе с лесными пожарами, сообщает Kazpravda.kz.
«Мы благодарим наших казахских братьев за их солидарность и поддержку», - написала пресс-служба МИД Турецкой Республики в Twitter.
Ранее сообщалось, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило 2 вертолёта Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров.