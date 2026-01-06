Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов.

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

«Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан», - говорится в сообщении.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Двое подозреваемых помещены под стражу.