Минэнерго: массовый перевод авто на газ приведет к росту цены на него

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев опасается, что массовый перевод авто на газ приведет к его дефициту. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Он констатировал, что изначально, увеличение потребления сжиженного газа в стране связано с массовым переоборудованием автомобилей, при этом зачастую полукустарным способом.

«Изначально баланс, который был в производстве сжиженного нефтяного газа, вырос на 25% за девять месяцев. И нам приходится изыскивать дополнительный объем. Мы провели переговоры с компанией ТШО, они на внутренний рынок поставили дополнительно 10 тысяч тонн газа», - сказал министр.

Он сообщил, что пока дефицита нет, однако, он может возникнуть.