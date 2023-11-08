Минэнерго: массовый перевод авто на газ приведет к росту цены на него

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев опасается, что массовый перевод авто на газ приведет к его дефициту. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz
Он констатировал, что изначально, увеличение потребления сжиженного газа в стране связано с массовым переоборудованием автомобилей, при этом зачастую полукустарным способом.
«Изначально баланс, который был в производстве сжиженного нефтяного газа, вырос на 25% за девять месяцев. И нам приходится изыскивать дополнительный объем. Мы провели переговоры с компанией ТШО, они на внутренний рынок поставили дополнительно 10 тысяч тонн газа», - сказал министр.
Он сообщил, что пока дефицита нет, однако, он может возникнуть.
«Сейчас объективно дефицита нет, есть какие-то вопросы, связанные с поставками в регионы. Но мы говорим, что это является проблемой. То есть в будущем, если такими темпами будет расти перевод машин на газ, то возможностей перерабатывающих мощностей не хватит. В будущем они, возможно, будут, но будет какой-то период, возможно, в который мы будем импортировать сжиженный нефтяной газ. И это будут совсем другие цены, сопоставимыми с ценами на бензин. Поэтому мы многократно рекомендовали потребителям не спешить с переводом», - сказал Саткалиев