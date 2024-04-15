Минэнерго сделало заявление по соглашению ОПЕК+

Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнерго

Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, сообщили в ведомстве.

«Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале. Также в соответствии с решением 53-го заседания совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.