Минфин: Акиматы и министерства не освоили 61 млрд тенге

Министерства за январь-февраль 2022 года не освоили 55 млрд тенге, тогда как акиматы - 6 млрд тенге. Такие данные привел министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минфина на заседании Правительства сообщил, что расходы госбюджета исполнены на 96,9%, республиканского – на 97,7%, местных бюджетов – на 96%.

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2,6 трлн тенге. Неисполнение составило 64 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, финансов и сельского хозяйства», - добавил министр финансов.

По его словам, основными причинами неосвоения остаются длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

«Расходы местных бюджетов составили более 1,1 трлн тенге. Не исполнено 47 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 марта им выделено 310 млрд тенге. Из них освоено 96,8%. Не исполнено 10 млрд тенге, в том числе экономия – 4 млрд тенге, не освоено 6 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в городах Нур-Султан и Алматы, Туркестанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.