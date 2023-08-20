Министр национальной экономики посетил ЗКО

Правительство, Общество
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Аманжолова Айман
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Во время рабочей поездки в регион Алибек Куантыров провел встречу с предпринимателями и посетил ряд социальных объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Министерства национальной экономики РК.

Фото Telegram/presseconomy

В частности, бизнес сообщество региона обратилось с просьбой дальнейшего развития строительной отрасли. По словам главы ведомства, строительная индустрия - одна из базовых отраслей экономики, и правительством проводится большая работа.

«Здесь многое зависит и от акиматов, предпринимателей региона. В целом, мы активно поддерживаем региональное развитие. Цель правительства - снизить региональные диспропорции в доступе населения к базовым госуслугам и социальным благам. Есть Система региональных стандартов, где все населенные пункты, малые и моногорода должны соответствовать минимальным стандартам», - сказал А.Куантыров.

Также предприниматели интересовались налоговыми вычетами при оказании спонсорской помощи. Как отметил министр, в настоящее время разрабатывается проект нового Налогового кодекса с акцентом на упрощение и цифровизацию налогового администрирования.

Глава ведомства, выслушав жалобы и предложения бизнеса, отметил, что вопросы по линии МНЭ будут тщательно рассмотрены, остальные направят соответствующим госорганам.

Кроме того, А.Куантыров посетил региональный филиал «Даму», где был проинформирован о проделанной работе Фонда.

В прошлом году по Западно-Казахстанской области в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы просубсидировано 1306 проектов на сумму 31,1 млрд. тенге. Прогарантировано 1183 проекта на сумму 16,8 млрд. тенге.

Также министр нацэкономики Алибек Куантыров провел встречу с депутатами областного, городского и районных маслихатов - представителями партий Amanat и Ауыл.

На совещании глава МНЭ подчеркнул, что Министерство уделяет особое внимание привлечению квалифицированных кадров на местах. Сегодня по проекту «С дипломом в село»  вопрос проработан, соответствующая бюджетная заявка внесена в Минфин.

Так же, глава МНЭ посетил физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в селе Чапаево Акжаикского района.

Объект начали строить в 2020 году и из-за удорожания строительных материалов работы были приостановлены. Стоимость проекта – 445 млн. тенге. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Завершение строительных работ запланировано на текущий год. Объект строится за счет средств Карачаганак Петролиум Оперейтинг (KPO) в рамках социальной ответственности компании.

В текущем году в рамках «Ауыл – Ел бесігі» на реализацию 15 проектов в Западно-Казахстанской области выделено 4,8 млрд. тенге.

Затем Алибек Куантыров ознакомился с деятельностью компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО).

Главе МНЭ представили основные производственные показатели, а также рассказали об участии компании в социально-экономическом развитии региона. Здесь на постоянной основе работает 3,8 тыс. человек, большинство из которых казахстанские специалисты.

Кроме того, глава МНЭ посетил недавно открытый цех по производству и ремонту высокотехнологичной запорной арматуры. Специализация ТОО «PetrolValves Kazakhstan» – запорная арматура и клапаны, которые используются в энергетике и нефтегазовой отрасли. В Казахстане это единственное предприятие, где собирают и проводят сервисное обслуживание высокотехнологичного оборудования.

Завод обслуживает местные нефтегазовые предприятия. Сейчас на новом производстве создано 40 рабочих мест. Кадры полностью состоят из местных жителей.

Министр посетил центральную котельную города, которая находится на балансе ГКП «Аксайжылукуат». Объект ввели в эксплуатацию в 2016 году. В отопительный сезон она обеспечивает теплом 77 многоэтажных домов, 12 социальных объектов, а также объекты малого и среднего бизнеса. Здесь установлены 4 котла мощностью 10 МВт каждый.

Коммунальное учреждение планирует строительство миниГТЭС мощностью 3,5 МВт, который позволит сократить расходы на приобретение электрической энергии и в неотопительный период снабжать город горячим водоснабжением при меньших затратах.

Также глава МНЭ А.Куантыров и аким области Н.Турегалиев приняли участие в велопробеге в г.Уральск, посвященном Дню спорта. В спортивном мероприятии участвовали около 350 велосипедистов разных возрастов. По итогам велопробега, были вручены дипломы и подарки по трем номинациям: «Спортивная семья» - семья Байбатыровых, «Самый молодой участник» – Асет Живалбаев (8 лет) и «Самый возрастной участник» – Святослав Выдрин (77 лет).

#ЗКО #министр #МНЭ

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