Министр обороны обсудил с президентом CISM подготовку к ЧМ по қазақ күресі

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В Астану делегация Международного совета военного спорта (CISM) прибыла по приглашению Спортивного комитета министерства обороны и профильного комитета министерства туризма и спорта на Всемирные игры кочевников

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поприветствовал членов зарубежной делегации. В ее составе – президент CISМ Ролим Фильо Нилтон Гомес, генеральный секретарь CISM Италии Роберто Реккиа и спортивный директор CISM подполковник Вооруженных сил Голландии Ян Ван ден Дул.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки первого чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих в 2025 году, ключевые аспекты развития физической подготовки военнослужащих Вооруженных сил РК согласно опыту передовых стран, а также сотрудничества между Спортивным комитетом министерства обороны РК и CISM.

– Возрождение и развитие национальной борьбы қазақ күресі, признанной Всемирной организацией ЮНЕСКО, имеет для нас большое значение. Во-первых, этот вид спорта развивает силу и волевые качества воинов, во-вторых, қазақкүресі важен в плане формирования национальных и культурных ценностей народа. Благодарю за поддержку нашей инициативы. Уверен, что предстоящий чемпионат мира пройдет на высоком уровне и будет способствовать укреплению дружественных связей между армиями стран мира, – подчеркнул министр обороны.

Зарубежные гости выразили заинтересованность в проведении чемпионата мира по қазақ күресі, поделились своими впечатлениями от пребывания в столице Казахстана и организации Всемирных игр кочевников.

Напомним, что Conseil International du Sport Militaire – одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире, объединяющая военнослужащих 141 страны. Ее основная цель – содействие развитию спорта и физического воспитания в вооруженных силах, рассматриваемых в качестве средства укрепления мира. Девиз организации – «Дружба через спорт».

#МОРК #ВИК #CISM

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