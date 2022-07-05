Министр обороны посетил Жаркентский гарнизон

В ходе рабочей поездки в Жетысускую область руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил состояние дел подразделений, дислоцированных в городе Жаркент.

Начальник гарнизона подполковник Нурлан Абаев доложил министру о предназначении, боевых возможностях, укомплектованности и оснащенности подразделений.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков осмотрел состояние объектов военной инфраструктуры: штаба, полигона, войскового стрельбища, корпусов учебного центра и ознакомился с содержанием жилищного фонда военного городка.

Также проверил условия хранения военной техники, оружия и боеприпасов, акцентировав внимание на выполнение мероприятий по реализации национального проекта «Безопасная страна», утвержденного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

По результатам инспекции генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач по содержанию инфраструктуры, обеспечению безопасного хранения боеприпасов, организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности.