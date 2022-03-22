Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал новое Послание Главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента свидетельствует о последовательности и решительности Главы государства в проведении политических и экономических преобразований.

Глава государства поэтапно осуществляет политическую трансформацию Казахстана через конкретные поручения, в том числе по модернизации Вооруженных сил. В частности, поставленные перед нами задачи касались повышения боеготовности и боеспособности войск, престижа воинской службы и поддержания боевого духа личного состава.

По содержанию озвученных реформ и административнотерриториальным новациям это Послание поистине историческое. Оно открывает широкие возможности для вовлечения граждан в строительство нового Казахстана.

Достаточно назвать изменения в выборном законодательстве, в парламентском и партийном строительстве, в развитии местного самоуправления, в дистанцировании Президента и акимов от деятельности политических партий. В соответствии с международными нормами будет усилена работа по соблюдению прав граждан, воссоздан Конституционный суд.

Политические инновации, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана, с одной стороны, содействуют укреплению демократических начал, с другой, работают на повышение устойчивости и стабильности государства. Январские события показали, насколько важен баланс между гражданскими свободами и приоритетами национальной безопасности. Они заключаются в защите суверенитета, территориальной целостности государства и в обеспечении коренных интересов народа, подчеркнул Глава государства.

И в этом смысле ключевая роль отводится Вооруженным силам, которые сегодня находятся в процессе реформирования. В условиях нарастающих гибридных угроз идут изменения на организационном, техническом и технологическом уровнях. Вносятся коррективы в планы боевой подготовки войск. При этом акцент делается на выполнении нестандартных задач, оперативном принятии решений и межведомственной координации.

По Указу Президента в структуре Минобороны создано командование Сил специальных операций. На них возложено выполнение самых сложных задач, в том числе участие в антитеррористических операциях и противодействие незаконным вооруженным формированиям. Работаем над повышением уровня информатизации и роботизации войск, развитием автоматизированных систем управления войсками, интегрированных с государственными органами.

Безусловно, успех озвученных Президентом реформ зависит от единства общества и его сплоченности. В проекции на армию я бы сказал, что наша сила – в высоком профессионализме, боевой выучке и строгой дисциплине.

Только при этом условии основа нашей священной родины будет прочной, а государство – авторитетным. И этот ключевой посыл Главы государства близок, дорог и понятен каждому казахстанцу