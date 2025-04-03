Министр туризма и спорта поздравил Сергея Цырульникова от имени Президента
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Современный батыр отметил свое 40-летие
Министр туризма и спорта Республики Казахстан от имени поздравил от имени Главы государства Сергея Цырульникова с юбилеем, передает Kazpravda.kz со ссылкой
Как отметили в Минтуризма, Цырульников активно способствует пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Сергей Цырульников — многократный рекордсмен мира и Казахстана в силовых дисциплинах. Он также занимается воспитанием сельской молодежи в рамках социального проекта «100 сел», проводит мастер-классы, открытые тренировки и мотивационные встречи.