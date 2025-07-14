Минкультуры поздравило Алмагуль Батталиеву с победой на «Славянском базаре»

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

Артистка собрала овации зала и по итогам двух конкурсных дней набрала максимальные 137 баллов

Фото: Минкультуры РК

С 10 по 13 июля в Республике Беларусь прошел XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Казахстан на конкурсе представила солистка филармонии им. Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева, которая стала обладателем Гран-при фестиваля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

«Это выдающееся достижение стало доказательством высокого профессионализма, таланта и творческого потенциала молодой казахстанской артистки», - говорится в сообщении Министерства культуры и информации РК

В финале конкурса артистка поразила зрителей исполнением композиции «Вечность», собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.

Отметим, Алмагуль Батталиева - талантливая молодая вокалистка, родом из Алматы. С раннего возраста проявляет выдающиеся способности в вокальном искусстве. В 14 лет поступила в Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского. Помимо вокала, владеет несколькими инструментами: аккордеоном, фортепиано и укулеле.

Алмагуль обладает ярким голосом, сценической выразительностью и ответственным отношением к творчеству. Она неоднократно подтверждала высокий уровень подготовки и артистичности на престижных музыкальных конкурсах, в числе которых фестиваль «Жас Канат – 2023», а также Международный конкурс «Алматым Жүрегімде».

#победа #Славянский базар #Алмагуль Батталиева

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