Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял главу Татарстана Рустама Минниханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов.

Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроениия.

По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарань, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.