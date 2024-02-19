Минсельхоз не выдаст, фермер не съест

Более 35 млрд тенге не хватает Костанайской области, чтобы выплатить аграриям субсидии, учитывая долги, накопившиеся за прошлые годы.
– Ситуация с бюджетом очень сложная. Вот, допустим, по минеральным удобрениям за прошлый год мы выплатили 3,9 миллиарда тенге. Переходящими на 2024 год остались 107 заявок на сумму 507 миллионов тенге. Бюджет текущего года – 3,5 миллиарда тенге, то есть почти на полмиллиарда меньше. Выходит, с учетом долгов нам не хватает порядка миллиарда. Дополнительную бюджетную заявку отправили, ждем результата, – сообщил Кайрат Исмаилов. – По пестицидам ситуация еще сложнее. В прошлом году мы выплатили 7,6 миллиарда тенге. При этом сегодня по этому направлению на проверке находятся 3 787 заявок. На текущий год из местного бюджета по этой программе выделено 4,7 миллиарда тенге. То есть с учетом накопленных долгов и предстоящих к проверке заявок имеющийся бюджет позволит покрыть только 50% обязательств. По этому направлению мы также запросили дополнительное финансирование в размере 11,2 миллиарда тенге.
В целом по всем семи программам субсидирования Костанайской области не хватает 35 млрд тенге. Удовлетворят ли бюджетную заявку в Минсельхозе в полном объеме, пока сложно сказать. Свои надежды местные фермеры связывают с недавним выступлением Президента о необходимости увеличения вливаний в сельское хозяйство вдвое. Впрочем, пока в профильном министерстве на запросы костанайцев никак не отреагировали.
А между тем в Минсельхоз улетело очередное письмо от Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области с просьбой решить ряд острых проблем. В частности, в правилах предлагается изменить сроки субсидирования заявок по пестицидам и семенам до полного их исполнения, а также предусмотреть в системе возможность корректировки заявок без потери очередности. Кроме того, аграрии просят переключить субсидирование на финансовые институты и сделать их получателями субсидий напрямую от Министерства сельского хозяйства.
В настоящее время несвоевременность выплат субсидий влечет за собой повышение фактической ставки вознаграждения. На сегодняшний день аграрии платят полную ставку в 22% за полученные кредиты вместо 6%, что увеличивает нагрузку на хозяйства и отвлекает финансовые средства.
Также земледельцы считают, что на импорт семян из стран ЕАЭС для предстоящего сева неплохо бы предоставить льготу по уплате НДС или же отсрочку до осени.
И это только часть вопросов, требующих незамедлительного решения, ведь они связаны с проведением посевной 2024 года и отражаются на положении фермеров.