Минсельхоз не выдаст, фермер не съест

Экономика
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Валентина Мелехова

Более 35 млрд тенге не хватает Костанайской области, чтобы выплатить аграриям субсидии, учитывая долги, накопившиеся за прошлые годы.

фото из архива "КП"

Вопрос получения субсидий, пожалуй, самый важный для любого фермера, а для костанайского он еще и болезненный. Так уж сложилось, что выделяемых из казны денег катастрофически не хватает на всех желающих заниматься внедрением агротехнологий. При этом государство с завидной регулярностью журит аграриев за недостаточный
объем внесения удобрений, низкие темпы обновления техники, некачественный подбор семян, а животноводов – за слишком уж медленно растущие привесы и надои...

Но у фермеров тоже есть свои обиды, и зачастую очень даже обоснованные. Начать с того, что дотации лишь частично покрывают расходы фермеров уже постфактум, то есть после приоб­ретения, к примеру, комбайна, цена которого достигает 50 млн тенге. В общем-то, вложения немалые, а получение государственной помощи на обновление приходится ждать годами.

Кто-то и вовсе остается за бортом. Пример тому 2022-й, когда из-за обновления государственной информационной системы субсидирования многие костанайские аграрии так и не увидели положенной им финансовой поддержки.

– Освежим в памяти: переход с программы Qoldau на Gosagro был, мягко говоря, не без шероховатостей. Тестирование началось сперва с апреля, потом – в июле. Соответственно, мы смогли подать заявки 2022 года только в августе, сентябре, октяб­ре прошлого года. И фермеры стали заложниками ситуации. Поскольку, согласно действующим правилам, если заявка 2022-го будет отклонена в текущем году, то аграрный товаропроизводитель не получит возможности подать ее снова и автоматически лишится гос­поддержки. А речь идет не о маленьких суммах. Да и вообще, учитывая всю сложность ситуации прошедшего сезона, сейчас фермерам каждый тенге дорог. Если учесть, что в нашей зоне средняя урожайность составляет 10 центнеров с гектара, а в соседней России – 15, да еще нас субсидий лишают, то о какой конкурентоспособности вообще можно вести речь? – задает резонный вопрос учредитель ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко.

В областном управлении сельского хозяйства разводят руками: сроки выдачи субсидий затягиваются в основном из-за ошибок, допущенных самими же фермерами при оформлении заявок. По этой причине треть всех заявок получают отказ. Тогда фермеры их корректируют, подают снова, теряя при этом свою очередь. Чтобы отказов было меньше, работники сельхозуправления по возможности дорабатывают заявки самостоя­тельно. А это тоже отнимает время.

– Бывает, поступают заявки, в которых не отражена площадь пашни. Приходится в ручном режиме заходить в базу ЕГКН, а если землепользователь там не отражается, «копать» дальше – открывать 22-ю форму земельного баланса... В одной заявке может быть 15–20 кадастровых номеров. Я специально засекал, – говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Костанайской области Кайрат Исмаилов, – на проверку правильно оформленной заявки уходит около 20 минут. А когда к ней, допустим, прикреплены все документы, но не указано, какой вид угодий, вот тут начинается «свистопляска» часа на три. Откровенно говоря, мы идем на нарушение сроков рассмотрения заявок, но доходим до логичес­кого завершения, понимая, что если откажем земледельцу, то он в лучшем случае откатится в очереди, а в худшем – вообще потеряет возможность заново подать заявку.

Костанайские аграрии неоднократно ходатайствовали перед Минсельхозом о том, чтобы ведомство предусмотрело в программе возможность корректировки заявки в течение трех дней без потери очередности. Но чаяния сельских тружеников так и остались неуслышанными. Впрочем, возможно, только пока. Быть может, «волшебная» кнопка все же заработает. Стало известно, что программа Gosagro, которую внедрили только в прошлом году, готовится к изменениям. Кстати, эту модернизацию местные аграрии ожидают не без опаски.

– Я никак не могу понять, неуже­ли нельзя сделать прог­рамму понятную, доступную, отвечающую квалификации тех кадров, которые сегодня работают на селе? Зачем усложнять процесс? Ну тяжело это для фермера. Почему он должен на постоянной основе нанимать людей, которые помогли бы ему заполнить формуляры? – выразила пожелания отраслевого сообщества Светлана Михайленко.

Хронический дефицит

Еще одна масштабная проблема, ставшая уже хронической, – недостаточный объем денег, выделяемых для выдачи субсидий. Между прочим, ее выявили только в прошлом году, как раз в ходе модернизации программы. Долгожданное внедрение листа ожидания вскрыло все имеющие­ся долги.

– Если говорить об инвестиционных субсидиях, то в прошлом году для Костанайской области было выделено 11,1 миллиарда тенге. Этих денег не хватило на то, чтобы выплатить субсидии по всем имеющимся заявкам. Мы отправляли несколько писем в Минсельхоз, чтобы там изыскали возможность для дополнительного ассигнования еще 4 миллиардов тенге, но эти деньги региону так и не выделили. Поэтому все оставшиеся заявки 2023 года ушли в лист ожидания, и они будут выплачиваться за счет бюджета уже 2024 года. То есть денег постоянно не хватает. Нынче мы также отправили бюджетную заявку на выделение дополнительных 10 миллиардов тенге именно по субсидиям на инвестиции, – пояснила специалист управления сельского хозяйства Костанайской области Мадина Нургазина.

Согласно действующим правилам, если заявка 2022-го будет отклонена в текущем году, то аграрный товаропроизводитель не получит возможности подать ее снова и автоматически лишится господдержки.

Аналогичная ситуация сложилась и по другим программам субсидирования.

– Ситуация с бюджетом очень сложная. Вот, допустим, по минеральным удобрениям за прошлый год мы выплатили 3,9 миллиарда тенге. Переходящими на 2024 год остались 107 заявок на сумму 507 миллионов тенге. Бюджет текущего года – 3,5 миллиарда тенге, то есть почти на полмиллиарда меньше. Выходит, с учетом долгов нам не хватает порядка миллиарда. Дополнительную бюджетную заявку отправили, ждем результата, – сообщил Кайрат Исмаилов. – По пестицидам ситуация еще сложнее. В прошлом году мы выплатили 7,6 миллиарда тенге. При этом сегодня по этому направлению на проверке находятся 3 787 заявок. На текущий год из местного бюджета по этой программе выделено 4,7 миллиарда тенге. То есть с учетом накопленных долгов и предстоящих к проверке заявок имеющийся бюджет позволит покрыть только 50% обязательств. По этому направлению мы также запросили дополнительное финансирование в размере 11,2 миллиарда тенге.

В целом по всем семи программам субсидирования Костанайской области не хватает 35 млрд тенге. Удовлетворят ли бюджетную заявку в Минсельхозе в полном объеме, пока сложно сказать. Свои надежды местные фермеры связывают с недавним выступлением Президента о необходимости увеличения вливаний в сельское хозяйство вдвое. Впрочем, пока в профильном министерстве на запросы костанайцев никак не отреагировали.

А между тем в Минсельхоз улетело очередное письмо от Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области с просьбой решить ряд острых проблем. В частности, в правилах предлагается изменить сроки субсидирования заявок по пестицидам и семенам до полного их исполнения, а также предусмотреть в системе возможность корректировки заявок без потери очередности. Кроме того, аграрии просят переключить субсидирование на финансовые институты и сделать их получателями субсидий напрямую от Министерства сельского хозяйства.

В настоящее время несвоевременность выплат субсидий влечет за собой повышение фактической ставки вознаграждения. На сегодняшний день аграрии платят полную ставку в 22% за полученные кредиты вместо 6%, что увеличивает нагрузку на хозяйства и отвлекает финансовые средства.

Также земледельцы считают, что на импорт семян из стран ЕАЭС для предстоящего сева неплохо бы предоставить льготу по уплате НДС или же отсрочку до осени.

И это только часть вопросов, требующих незамедлительного решения, ведь они связаны с проведением посевной 2024 года и отражаются на положении фермеров.

#субсидии #сельское хозяйство #фермеры #кредиты #аграрии

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