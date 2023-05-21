Минсельхоз опроверг информацию о торговле землей Казахстана на китайских сайтах

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов назвал фейком информацию о торговле казахстанскими землями, распространяемой в Сети, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Facebook .

Фото: Kazpravda.kz

Как объяснил Темиржанов, данная информация ложная, так как полностью не соответствует Земельному Кодексу РК, который запрещает передачу в частную собственность иностранцам земельных участков в Казахстане.

"В соответствии с требованиям статьи 24 Земельного Кодекса РК иностранцы, неграждане, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также соотечественники не могут владеть земельными участками для сельское хозяйство частной собственностью или землепользованием, то есть земельные участки для открытия отмечаем, что отдавать иностранцам строго запрещено. Кроме того, не разрешается отдавать землю для сельскохозяйственных целей гражданам РК, состоящим в браке с иностранцами или неграждане с правами частной собственности и землепользования», - сообщается в Facebook.