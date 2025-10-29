Отмечается, что действие документа не распространяется на транспортные средства, бывшие в употреблении.

Министерство торговли и интеграции разработало проект приказа, согласно которому физлица получат возможность покупки авто для личного пользования по договору лизинга с правом последующего выкупа или возврата транспортного средства лизингодателю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

"Реализация данного механизма позволит повысить доступность автотранспорта для граждан, стимулировать развитие внутреннего рынка автолизинга и создать дополнительные условия для укрепления конкурентной среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действие указанных положений не распространяется на транспортные средства, бывшие в употреблении. Стороны договора лизинга несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с законодательством.

Проект приказа размещен на интернет-портале «Открытые НПА» с 28 октября по 2 ноября 2025 года.

Министерство торговли и интеграции предлагает гражданам принять участие в обсуждении и внести свои предложения по совершенствованию проекта нормативного правового акта. Ознакомиться с документом можно по этой ссылке.