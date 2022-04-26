Мир детей глазами психолога

О роли психологии в образовательном процессе школьников и студентов, индексе благополучия детей, становлении личности в эпоху цифровизации образования говорили участники Международной конференции в области психолого-педагогической помощи, прошедшей в Алматы.

Перед презентацией докладов казахстанских и российских экспертов в области педагогики и психологии выступила замес­титель акима Алматы Асем Нусупова. Она сообщила, что на сегодняшний день акиматом города взят целенаправленный курс на создание эффективной инфраструктуры для развития дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, сюда входят задачи по проектированию новых объектов строительства, выкупу земельных участков для создания комфортного пространства для образования детей.

– Акимом города внесено в маслихат и поддержано решение об обеспечении с 1 сентября 2022 года бесплатным горячим питанием всех детей 1–4-х классов вне зависимос­ти от социального статуса. Акиматом ведется работа по внедрению методических рекомендаций по многомерной оценке детской тревожности, которая разработана российскими учеными – профессором, доктором психологических наук Еленой Малковой, профессором Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Людвигом Вассерманом. В направлении психологической помощи учащимся ведут работу различные неправительственные организации, – сообщила заместитель акима города Алматы.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Есенгазы Имангалиев отметил, что по поручению Президента страны в 2022 году внедряют национальный мониторинговый механизм «Индекс благополучия детей».

– Совместно с гражданским обществом определены и утверж­дены на уровне Правительства 56 наиболее ак­туальных индикаторов индекса, начата работа над методикой расчета детского бюджета в объемах затрат на социальную сферу с оценкой эффективности государственных расходов на детей, – сказал Есенгазы Имангалиев. – Сегодня государственная политика в интересах детей требует формирования новой образовательной системы, соответствующей мировым стандартам.

На правительственном уровне принят национальный ­проект «Качественное образование «Образованная нация», предусматривающий повышение эффективности и результативности процесса. В организациях образования работают свыше 340 тыс. педагогов, чья деятельность должна строиться на знании психологии личности. Нужна полная перезагрузка процесса деятельности психолога, замена устаревших методов работы. Необходимо исключить и псевдоинновации как неоправданные новшества. Важно успешно адаптировать учащихся в постоянно меняющемся обществе.

В системе образования нашей страны на протяжении ряда лет шла разработка и внедрение казахстанской модели педагогической психологии. В работе конференции приняла участие доктор психологических наук, профессор, академик НАН РК Хорлан Шерьязданова, являющаяся одним из разработчиков данной модели по специальнос­ти «педагог-психолог». Она отметила, что Министерством образования и науки в прошлом году благодаря закону о статусе психолога были введены четыре категории специалистов-педагогов: педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер.

– Педагогические работники по законодательству об образовании обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию, подтверждая имеющуюся квалификацию или получая новую. Такое требование касается всех лиц, работающих в сфере образования, – сказала Хорлан Шерьязданова.

Она также сообщила, что в стране функционируют 400 кабинетов поддержки инклюзии, 68 из которых открыты в 2021 году. В них психолого-педагогической поддержкой охвачены 3 666 детей, работают 370 специальных педагогов, 313 психологов, 596 педагогов-ассистентов. Еще 525 педагогов-ассистентов в школах сопровождают детей с особыми образовательными потребностями во время учебно-воспитательного процесса.

Прошедшая конференция стала стартовым мероприятием ряда запланированных встреч международного и республиканского масштаба по вопросам повышения профессиональных компетенций, обучения и сопровождения методистов и специалистов управлений образования, педагогов-психологов школ, инспекторов ювенальной полиции. Их цели – профилактика аутодеструктивного поведения детей и подростков, своевременная реализация мер по улучшению качества жизни детей, формирование у школьников стрессоустойчивос­ти, оказание индивидуальной комплексной помощи подросткам и семьям, находящимся в социально опасном положении.