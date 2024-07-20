Мир художника Жанибека Есенгулова полон добра

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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

В областном музее искусств проходит персональная выставка «Сырлы әлем», посвященная 60-летию живописца и скульптора, члена Союза художников РК и Союза дизайнеров Евразии Жанибека Есенгулова.

фото Куандыка Тулемисова

Аульным подростком полюбил он творчество. Любовь к рисованию привела на художественно-графичес­кий факультет Кокчетавского педагогического института им. Ч. Ч. Валиханова. С 1993 года он профессиональный художник. С тех пор соз­дано множество замечательных работ, некоторые из них хранятся в личных коллекциях в Великобритании, Германии, США и Японии, что способствует укреплению международных культурных связей, распространению представлений о казахском искусстве. В этом и высокая оценка многогранного таланта человека, который не ограничивает себя в творчестве, работая как живописец, скульптор, дизайнер.

Об этом говорили и участники вернисажа, в числе которых были коллеги и ученики мастера, руководители управления культуры, архивов и документации, а также аким села Мугалжар, откуда родом Жанибек Есенгулов.

Особое место в жизни художника занимает Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова. Кстати, на площади перед входом в главное здание вуза установлен памятник Кудайбергену Жубанову, выполненный Есенгуловым много лет назад. В этом вузе сейчас он щедро делится своими знаниями и опытом с начинающими художниками, пропагандирует древние и новые традиции казахстанского изобразительного искусства.

– Стремлюсь показывать молодежи национальный быт, чтобы знали о прошлом народа, обычаях, – обозначает свое педагогическое кредо наставник.

В экспозиции 23 работы. В числе особо значимых произведений специалисты называют работы «Мысль», «Новая дорога», «Верблюды», «Кокпар», «Детство», «Кобызшы», «Встреча»... Уже из названий можно судить об их содержании, они уносят зрителей в особый мир романтики, наполненный доб­ром, восхищением людьми и событиями далеких дней и лет.

#выставка #искусство #Жанибек Есенгулов #Сырлы әлем

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