Мир спасет добродетель

Культура
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Состоялся закрытый показ полнометражной анимационной ленты «Алтын адам»

фото пресс-службы «Казахфильма»

Картина создана в АО «Нацио­нальная киностудия «Казахфильм» им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и информации РК при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

Хотя фильм носит название «Алтын Адам», речь в нем идет не столько о знаменитом иссыкском артефакте, сколько о прекрасных человеческих качествах, которые и составляют, как говорят в народе, золотой характер.

Лента рассказывает о приключениях юного воина – наследника сакского престола Анкыла. Чтобы стать настоящим воином, готовым наследовать престол отца – кагана Антея, 13-летний мальчик должен вернуться с охоты с накинутой на плечи шкурой снежного барса. Но выпущенная им стрела не коснулась ни одного живого существа на земле – она ушла в небо. Восприняв это как знак свыше, Анкыл отказывается стрелять в загнанного зверя. И это становится началом трагедии. Отец, умирая, завещает, чтобы костюм Золотого воина сам выбрал хозяина. Мать, чтобы спасти сына, идет на подлог, он обнаруживается, народ остается без вождя, на саков нападает безжалостный враг…

Анкыл с друзьями – девочкой Жупар и спасенным им барсом – отправляется на пик Хан Тенгри в поисках секрета доспехов Золотого воина, чтобы победить зло, нависшее над их родиной. Чтобы попасть к богу Тенгри, им нужно разгадать загадку Ледяной горы: на чем держится мир, кроме уже известных справедливости, правды и воинской доблести? Анкыл разгадал ее: добродетель. Высшая сила в лице бога Тенгри оценила доброту, живущую в сердце Анкыла изначально. Бог возвращает ему стрелу, наделяя ее волшебной силой, которая оживляет его окаменевшую от горя мать.

Над анимационной лентой работали кандасы из Китая: сценарист Аннес Багдат и два режиссера – Турдыбек Майдан и Тилек Толеугазы. Они сняли «Алтын адам» в стиле классической рисованной анимации. По словам создателей, их работа является ярким примером социально значимого кинопроекта, направленного на формирование у молодого поколения интереса к культурному наследию своей страны.

Зрителями закрытого показа ленты «Алтын адам» в основном стали дети.

 – Если оценивать по 10-балльной шкале, то я бы поставил картине 9, – сказал блогер Жангали Нурпеисов, пришедший на премьеру вместе с двумя дочерьми-дошкольницами. – Хотя наш глаз давно приучен к зарубежной анимации, в целом, на мой взгляд, отечественная лента получилась очень хорошей. Мои дети, по крайней мере, получили удовольствие, хотя аниме обычно не смотрят. Мне даже кажется, это первый фильм в таком жанре, который они посмотрели. Сам я, пока был в кинозале, посвятил ряд сторис «Алтын адам» – рассказал о нем в разных соцсетях. Почему бы не поддержать? Аниме, тем более хорошее, у нас выходит не каждый год.

Общереспубликанский прокат фильма «Алтын адам» начнется с 5 июня.

#Казахфильм #премьера #Алтын адам

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