Миротворческая миссия Казахстана отправилась на Голанские высоты

Международное сотрудничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Министр обороны напутствовал военных показать высокий уровень подготовки, дисциплины и высоко нести авторитет Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах», сообщило Минобороны.

На площади собрались руководство министерства обороны, депутаты парламента, сослуживцы, родные военнослужащих, представители органов исполнительной власти, ветеранских организаций, общественности и детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что расширение географии и диверсификации участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН осуществляется по указанию президента страны.

– Это огромная честь для нас, мы за короткий период подготовили и оснастили миротворческий контингент, соответствующий всем международным стандартам и требованиям, готовым выполнять задачи в особых условиях военно-политической обстановки, – подчеркнул он.

Руководитель оборонного ведомства также заметил, что это показатель признания ООН и международным сообществом зрелости государства и способности Вооруженных сил РК к выполнению самых ответственных задач по сохранению мира и безопасности.

– Вместе с тем это также огромная ответственность перед страной и мировым сообществом. Поэтому мы должны показать высокий уровень подготовки, дисциплины и высоко нести авторитет Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на международной арене, – резюмировал он.

Жаксылыков вручил командиру контингента подполковнику Жигеру Аипову Государственный Флаг Республики Казахстан, с которым военнослужащие прошли торжественным маршем по площади. По прибытии военнослужащих на место символ нашего государства будет водружен на территории казахстанской миротворческой базы на Голанских высотах.

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанцы проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 – в Центральноафриканской Республике, 2 – в Демократической Республике Конго, 9 – в Ливане. На Голанские высоты направлено 139 казахстанских военнослужащих, где в соответствии с мандатом миссии они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

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