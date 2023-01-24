Миссия МВФ начала работу в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин встретился с руководителем миссии – старшим экономистом департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Саже Де Клерк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Фото: пресс-служба МНЭ РК

В мероприятии приняли участие представители центральных госорганов, Национального банка, ФНБ «Самрук Казына», Высшей аудиторской палаты, Института экономических исследований и МВФ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дали старт работе миссии МВФ.

«В рамках технической помощи зарубежными экспертами будет дана оценка степени прозрачности бюджетно-налоговой сферы. В частности, планируется изучить бюджетную отчетность, налогово-бюджетные прогнозы и составление бюджета, анализ и управление бюджетными рисками, а также управление поступлениями от природных ресурсов», – уточнили в Миннацэкономики.

Как отметил вице-министр Амрин, рекомендации МВФ по итогам оценки будут использованы в рамках дальнейшего совершенствования бюджетно-налоговой политики, в том числе при разработке Бюджетного и Налогового кодексов.

Миссия Международного валютного фонда продлится до 6 февраля. Ожидается, что эксперты МВФ проведут ряд встреч с депутатами Сената Парламента РК, представителями центральных государственных органов.