Миссия ОТГ будет наблюдать за ходом референдума

Фото: МИД РК

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Романа Василенко с международной миссией наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), которая была посвящена подготовке к предстоящему республиканскому референдуму по вопросу строительства атомной электростанции.

Заместитель главы МИД РК подчеркнул значимость политических реформ, проведённых в Казахстане за последние годы, и отметил, что предстоящий референдум является важным этапом на пути к более активному участию граждан в принятии ключевых решений, следуя принципам «Слышащего государства».

Наблюдатели ОТГ были проинформированы о реформах в электоральной системе Казахстана, включая квоты для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями, введение прямых выборов акимов сельских округов, снижение избирательного порога для партий и возможность голосования «против всех» кандидатов.

В завершение встречи Василенко поблагодарил членов миссии ОТГ за их важную работу и отметил, что их независимая оценка и мониторинг хода референдума сыграют ключевую роль в обеспечении его прозрачности и справедливости.