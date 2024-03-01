Миссия – служить людям

«Спасибо, что не допустили беды!» – это, пожалуй, самые важные и нужные слова для спасателей и пожарных. Ведь люди их говорят от всей души.

Слова благодарности звучат на месте происшествия, когда опасность уже миновала. Их пишут в обращениях к начальству департамента по ЧС и в социальных сетях под публикациями о спасенном из огня человеке или пред­отвращенной трагедии. День благодарности – это тоже повод сказать спасибо сотрудникам оперативных служб за их опасный труд, профессионализм и горячие сердца.

...В Карагандинской области участились взрывы газовых баллонов. В конце января беда пришла в райцентр Ботакара. Здесь в 12-квартирном жилом доме взорвался газовый баллон, который горе-строители поставили возле печки. Итог печальный: два человека погибли и пятерых с ожогами доставили в больницу, где позже один из них скончался.

А 12 февраля во время пожара в частном доме поселка Кокпекты этой беды удалось избежать благодаря геройскому поступку младшего сержанта Ерлана Жумажана. Он вбежал в дом и, рискуя жизнью, вынес оттуда газовый баллон. Этот опасный момент был запечатлен на камеру смартфона. На записи видно, как Ерлан в полном обмундировании выбегает из задымленного помещения с баллоном в руке и бросает его на снег. К счастью, взрыва не последовало, но он вполне мог произойти, поскольку одна сторона баллона с газом была обуглена.

– К счастью, все обошлось, – вспоминает супруга отважного пожарного Сауле Жигерова. – Я каждый раз волнуюсь и желаю ему удачи, когда он уходит на работу. Мой супруг очень добрый и смелый. Я им горжусь!

Ерлан Жумажан работает в пожарной части № 6 города Караганды уже семь лет. Коллеги его уважают. Они знают, что на Ерлана можно положиться в любой ситуации – и на работе, и в повседневной жизни.

– Наш Ерлан – исполнительный, ответственный и очень спокойный человек, – отмечает начальник пожарной части № 6 города Караганды Арнур Нургалиев. – Его как-то раз на телевидение приглашали, а он звонит мне и спрашивает: «Можно я откажусь?» Не любит он «светиться», скромный очень. Ерлан просто делает свою работу и не считает себя героем.

Я думаю, это по-мужски. Он у нас в части один из самых ценных сотрудников.

За геройский поступок руководитель департамента по ЧС Карагандинской области вручил Ерлану Жумажану благодарственное письмо.

А в минувшие выходные пожарные предотвратили серьезную аварию на газозаправочной станции, расположенной в черте Караганды. Здесь загорелась шестикубовая емкость с пропан-бутановой смесью. Огонь мог перекинуться на газовые баллоны, которые стояли неподалеку. Зная об этом, спасатели действовали быстро. Они перетащили в безопасное место все 66 баллонов, и в итоге взрыва не произошло.

– Сразу скажу – бесстрашных людей не бывает, даже среди нас, – рассуждает пожарный-спасатель Арнур Нургалиев. – Я работаю в структуре департамента по ЧС 16 лет. По себе знаю – во время пожара страшно бывает всем. Другое дело, что мы на первое место ставим не себя, а жизнь того человека, который попал в беду. Мы должны его спасти и минимизировать ущерб имуществу от огня. Это наша работа, и мы выполняем ее добросовестно.

Арнур Нургалиев признается, что слышать слова благодарности всегда приятно. Ведь в такие моменты ты понимаешь, что служишь народу не зря.