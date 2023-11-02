Митап-встречу с выпускниками стипендии "Болашак" провели в Астане

Формат meet up был выбран неслучайно, это позволило молодежи лично ознакомиться с историями успеха и достижений выпускников программы

Фото предоставлено организаторами

В президентском центре управления делами президента РК состоялась митап-встреча с выпускниками стипендии «Болашак», посвященная 30-летию учреждения международной стипендии. В мероприятии приняли участие студенты казахстанских вузов и представители республиканского волонтерского движения, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечается, формат meet up был выбран неслучайно. Это позволило молодежи лично ознакомиться с историями успеха и достижений выпускников программы «Болашак», получить ответы на интересующие вопросы, а также поспособствовало активизации их творческого и интеллектуального потенциала.

«По прошествии 30 лет программа «Болашак» все еще остается актуальной. Инвестируя значительные средства в развитие человеческого капитала через подготовку высококвалифицированных кадров за рубежом, были созданы «социальные лифты» и сформировано креативное ядро талантливой казахстанской молодежи. В настоящее время по поручению президента Касым-Жомарта Токаева стипендиальная программа проходит переориентацию. Теперь в обучении приоритет отдается техническим специальностям», - сказала в своей приветственной речи заместитель директора президентского центра РК Ботагоз Каипова.

В свою очередь, руководитель международного отдела фонда Нурсултана Назарбаева Зияда Жанатаева отметила, что учреждение международной стипендии «Болашак» на заре независимости стало беспрецедентным шагом и одним из прорывных проектов того времени, нацеленных на формирование конкурентоспособной нации.

По словам одного из первых стипендиатов - заведующего отделением детской кардиохирургии АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Дмитрия Горбунова, образование и опыт, полученные за рубежом, позволили ему успешно внедрить и развивать в Казахстане неонатальную кардиохирургию. Вместе с ним в кардиохирургическом центре работает порядка 10 выпускников программы «Болашак».

Стоит отметить, что на сегодня Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где новорожденным проводят операции на сердце.

Советник министра науки и высшего образования РК Айдар Махметов отметил, что для целеустремленного человека нет непреодолимых преград. По его словам, учиться необходимо ради знаний, а не ради показателей.

«Государство дает активной молодежи возможность реализовать свой потенциал и получить образование в топовых вузах мира и этой возможностью нужно пользоваться», - сказал он.

В своем выступлении ассоциированный профессор Международного университета Астана, основоположник ядерной медицины в Казахстане Серик Нуркенов подчеркнул, что государственная стипендия дала ему уникальный шанс работать на стыке физики и медицины. Сегодня благодаря достижениям отечественной ядерной медицины, появилась возможность диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях, что увеличивает шансы пациентов на выздоровление.

Своим личным опытом с участниками поделился и заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев. По его мнению, никогда не поздно получать новые знания. Программа «Болашак» включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура и докторантура), так и научно-производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира. Он сам прошел научную стажировку в Великобритании (Cambridge University) и сейчас активно применяет полученные знания в своей деятельности.