МКИ противодействует недостоверной информации

Закон и Порядок
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Министр культуры и информации Аида Балаева проинформировала, что в 2024 году на онлайн-платформах было выявлено более 67 тыс. фактов размещения противоправного контента, из которых более 18 тыс. материалов были удалены, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Распространение недостоверной информации и фейковых новостей стало актуальной проблемой в обществе. Фейковые новости повышают риск введения людей в заблуждение, особенно во время чрезвычайных ситуаций и публичных мероприятий», – отметила министр в ходе расширенного заседания коллегии, обсуждая проблемы недостоверной информации в медиапространстве.

Аида Балаева призвала коллег следить за новостной повесткой и не допускать распространения неподтвержденной информации, а также подчеркнула важность борьбы с противоправным контентом.

«Информационная безграмотность открывает путь для распространения фейковых новостей. Чтобы молодое поколение не попало под влияние недостоверной информации, мы должны обучать детей медиаграмотности со школьного возраста», – заявила министр.

Также она отметила необходимость проведения тренингов для журналистов и блогеров по таким темам, как фактчекинг, аналитическая журналистика и цифровая безопасность.

Межэтнические и межрелигиозные отношения также были обсуждены на заседании министерства.

В настоящее время в стране зарегистрировано около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.

В этой связи Аида Балаева отметила, что религия занимает особое место в жизни общества и государства, будучи проводником духовности и незыблемых нравственных ценностей. При этом секуляризм остается одним из ключевых путей сохранения мира в многорелигиозном и полиэтническом обществе.

«Инициированный главой государства принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться повсеместно и неукоснительно. Только в этом случае мы сумеем сохранить единство и стабильность, укрепить нашу государственность. Мы должны усилить ответственность за нарушение закона во избежание фактов разжигания розни, религиозной и национальной ненависти в стране», - подчеркнула Аида Балаева.

В прошлом году в Казахстане было выявлено 413 нарушений законодательства, связанного с возбуждением межэтнической розни и сепаратизма.

#Минкультуры #фейки #коллегия

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