Младенец-богатырь родился в столице

Мама и малыш чувствуют себя хорошо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

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8 января в Многопрофильной городской больнице №3 на свет появился младенец-богатырь с весом 5 484 гр.

Врачи не стали прибегать к кесареву сечению, женщина родила самостоятельно естественным путем. 35-летняя мама новорожденного мальчика рассказала, что это ее третий ребенок. Оказалось, старшие дети тоже рождались довольно крупными - 4500 и 4050 гр.

Астанчанка поблагодарила персонал больницы за профессионализм и заботу. Особенно отметила работу акушерки Залины Асановой.

«Роды были без осложнений, но, безусловно, заслуживающие особого внимания. Несмотря на крупный плод, все прошло хорошо. Самое главное - здоровый малыш и счастливая мама. А это ведь основная цель нашей работы», - отметила Залина Асанова.

Заведующая родильным отделением Гульнара Кажибекова подчеркнула, что дети весом более пяти килограммов появляются на свет крайне редко.