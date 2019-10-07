Многодетным семьям планируют предоставлять госпомощь независимо от их доходов
Екатерина Елисеева
В Казахстане многодетным матерям планируют выплачивать адресную социальную помощь независимо от их доходов. Об этом на заседании Правительства РК заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Министр рассказал о новых правилах назначения АСП, разработанных в рамках законопроекта, которые должны усовершенствовать механизмы оказания государственной помощи нуждающимся семьям.
"Более 60 процентов казахстанских детей – члены многодетных семей. В этой связи предлагаем вывести из состава многодетных семей получателей АСП и предоставить им поддержку независимо от дохода. Это признает авторитет многодетных матерей, повысит их материальное благополучие", – сообщил Нурымбетов.
По его словам, новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах от 42 500 до 73 375 тенге.
Также предлагается вернуть ежеквартальные назначения АСП – назначать обусловленную и безусловную помощь на три месяца.
"Это позволит, с одной стороны, максимально исключать случаи злоупотребления получателями АСП – возможность скрывать свои доходы, с другой стороны, среднедушевые доходы семьи не всегда меняются в сторону увеличения. Зачастую они могут и уменьшаться. При ежеквартальном обращении размер назначенной АСП может увеличиваться", – дополнил он.
По словам главы Минтруда, размер АСП будет определяться для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом.
"Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных активных мер содействия занятости, то все члены его семьи теряют право на АСП. Также предлагается предоставить матери, занятой уходом за ребенком, право на участие в активных мерах занятости по достижению им возраста трех лет", – отметил Нурымбетов.
Кроме того, в новом законопроекте предлагается усилить деятельность участковых комиссий.
"Немало примеров, когда получатели АСП проживали в особняках и имели несколько транспортных средств, внушительных размеров земельные участки и личные подсобные хозяйства. За данные случаи ответственны участковые комиссии. В законопроекте предлагается предусмотреть компетенцию центрального исполнительного органа на утверждение критериев определения нуждаемости в адресной социальной помощи для участковых комиссий", – заключил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи.