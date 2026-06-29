В Астане частично закроют улицу Кравцова

Столица

Это связано с ремонтом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 29 июня по 5 июля в Астане на участке улицы А. Кравцова от улицы Таха Хусейна до улицы Ж. Ташенова будет проводиться средний ремонт дорожного полотна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

В связи с этим движение автотранспорта на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение в обоих направлениях будет организовано по одной стороне дороги.

Водителей и пешеходов просят  заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #ремонт #дорога

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