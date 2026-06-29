Казахстан присоединяется к инициативе Pax Silica для развития AI-инфраструктуры

Pax Silica - это международная инициатива по технологическому сотрудничеству, направленная на развитие доверенных цепочек поставок для новой AI-экономики

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Казахстан в качестве первой страны с региона официально присоединился к международной инициативе Pax Silica. Декларацию о присоединении Республики Казахстан к Pax Silica, а также совместное заявление об AI Opportunity Partnership от казахстанской стороны подписал заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство ИИ и цифровому развитию

Церемония подписания состоялась в Институте мира имени Дональда Трампа при поддержке Государственного департамента США.

Подписание этих документов официально вводит Казахстан в состав международного технологического альянса, объединившего 15 государств (Австралия, Финляндия, Греция, Индия, Израиль, Япония, Норвегия, Катар, Республика Корея, Сингапур, Швеция, Филиппины, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания).

Pax Silica - это международная инициатива по технологическому сотрудничеству, направленная на развитие доверенных цепочек поставок для новой AI-экономики. Она объединяет страны-партнеры вокруг искусственного интеллекта, критически важных минералов, полупроводников, дата-центров, энергетической инфраструктуры, высокотехнологичного производства, исследований и подготовки кадров.

Правительство Соединенных Штатов также подписало меморандум со Стэнфордским университетом, предусматривающий создание сети Foundry Schools в странах - участницах инициативы. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей, включая вычислительное материаловедение, применение искусственного интеллекта в промышленности и недропользовании, а также другие передовые инженерные и цифровые направления.

Участие в Pax Silica также может создать дополнительные возможности для финансирования инфраструктурных и технологических проектов.