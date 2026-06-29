Казахстан присоединяется к инициативе Pax Silica для развития AI-инфраструктуры

Pax Silica - это международная инициатива по технологическому сотрудничеству, направленная на развитие доверенных цепочек поставок для новой AI-экономики

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Казахстан в качестве первой страны с региона официально присоединился к международной инициативе Pax Silica. Декларацию о присоединении Республики Казахстан к Pax Silica, а также совместное заявление об AI Opportunity Partnership от казахстанской стороны подписал заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство ИИ и цифровому развитию

Церемония подписания состоялась в Институте мира имени Дональда Трампа при поддержке Государственного департамента США.

Подписание этих документов официально вводит Казахстан в состав международного технологического альянса, объединившего 15 государств (Австралия, Финляндия, Греция, Индия, Израиль, Япония, Норвегия, Катар, Республика Корея, Сингапур, Швеция, Филиппины, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания).

Pax Silica - это международная инициатива по технологическому сотрудничеству, направленная на развитие доверенных цепочек поставок для новой AI-экономики. Она объединяет страны-партнеры вокруг искусственного интеллекта, критически важных минералов, полупроводников, дата-центров, энергетической инфраструктуры, высокотехнологичного производства, исследований и подготовки кадров.

Правительство Соединенных Штатов также подписало меморандум со Стэнфордским университетом, предусматривающий создание сети Foundry Schools в странах - участницах инициативы. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей, включая вычислительное материаловедение, применение искусственного интеллекта в промышленности и недропользовании, а также другие передовые инженерные и цифровые направления.

Участие в Pax Silica также может создать дополнительные возможности для финансирования инфраструктурных и технологических проектов.

«По поручению Главы государства Казахстан последовательно формирует цифровую страну, где искусственный интеллект должен стать практическим инструментом развития экономики, государственного управления, науки, образования и промышленности. Наша цель - не просто внедрять отдельные технологии, а выстроить полноценную экосистему новой AI-экономики.

Казахстан обладает значительным потенциалом, чтобы занять в этой системе сильную позицию. Мы стремимся выйти за рамки роли поставщика сырья и создавать больше технологической добавленной стоимости внутри страны: развивать переработку критически важных минералов, локализовать высокотехнологичные производства, строить дата-центры, участвовать в R&D-платформах, готовить инженерные и AI-кадры, а также расширять экспорт технологических решений.

Присоединение к Pax Silica и подписание AI Opportunity Partnership открывают новую рамку сотрудничества с США и другими партнерами. Это возможности для инвестиций, технологического трансфера, развития инновационного регулирования, выхода на рынки стран-партнеров и укрепления роли Казахстана как надежного технологического узла в глобальных цепочках новой AI-экономики», - отметил Жаслан Мадиев.

#Казахстан #ИИ #Pax Silica

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