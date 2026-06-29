Из Албании экстрадировали сбежавшего «помогайку» по сдаче ЕНТ

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Посольства Казахстана в Республике Албания экстрадирован казахстанцев, подозреваемый в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры, в период 2022 по 2023 годы подозреваемый распространял ложные сведения об оказании услуг по подготовке старшеклассников к сдаче ЕНТ и гарантированном поступлении в вузы.

В результате противоправных действий 32 граждан лишились денег на сумму свыше 28 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем, был объявлен в международный розыск. В мае 2025 года он был задержан на территории Албании и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.