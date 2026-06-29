Карагандинская ТЭЦ-3 получит новый котел и турбину

Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев в Карагандинской области проверил ход подготовки ключевых объектов электро- и теплоэнергетики к отопительному сезону 2026–2027 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Рабочая поездка началась с посещения Шахтинской ТЭЦ. На станции в этом году проводится капитальный ремонт двух котлоагрегатов. Председатель Комитета ознакомился с ходом ремонтной кампании и мерами по повышению надежности станции в осенне-зимний период, поручив обеспечить своевременное и качественное завершение ремонтов.

Следующим объектом стала городская котельная Сарани. В ходе визита рассмотрены вопросы готовности теплоисточника к зиме: обеспеченность ресурсами, выполнение ремонтной программы и готовность оборудования к прохождению пиковых зимних нагрузок. В Караганде Ержан Ертаев ознакомился с ходом ремонтной кампании на ТЭЦ-3 и реализацией проекта по расширению станции – строительства нового котлоагрегата и турбоагрегата.

После завершения проекта электрическая мощность ТЭЦ-3 вырастет на 140 МВт, тепловая – на 180 Гкал/час. Параллельно на станции идут капитальные ремонты одного котла и одной турбины. Также председатель Комитета посетил новую подстанцию 110/10 кВ «Новый Майкудук», введенную в эксплуатацию ТОО «Караганды Жарык» в текущем году.

Объект повысит надежность электроснабжения одного из крупнейших районов Караганды и создаст резерв мощности для подключения новых потребителей. Одним из ключевых объектов рабочей поездки стала реконструкция тепломагистрали ТМ-3 в городе Темиртау, реализуемая в рамках Национального проекта МЭКС. Общая протяженность объекта составляет 4,1 км - из них на сегодняшний день завершено 60% строительно-монтажных работ.

Председатель Комитета указал на необходимость ускорить темпы строительно-монтажных работ и поручил подрядчику и ответственным лицам строго соблюдать утвержденный график, принять необходимые меры для своевременного и качественного завершения работ. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено ГРЭС-1, находящейся на усиленном контроле.

В ходе посещения рассмотрен ход реализации ремонтной программы, включая капитальный ремонт котлоагрегата. Председатель Комитета поручил обеспечить выполнение ремонтных работ в полном объеме, принять необходимые организационные меры по наращиванию темпов ремонта, мобилизовать необходимые материально-технические ресурсы, усилить производственный контроль и обеспечить завершение ремонтных работ в установленные сроки.