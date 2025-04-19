Депутат Сената Парламента РК, руководитель депутатской группы «Бiр ел – бiр мүдде» Нурторе Жусип в интервью «Казахстанской правде» рассказал о своем понимании главной формулы казахстанской модели общественного развития и ожиданиях от предстоящей сессии АНК в юбилейный для нее год.

– Нурторе Байтелесович, Ассамблея народа Казахстана давно уже стала институциональным органом, влияющим на жизнь общества на самом высоком законодательном уровне. Каковы, по Вашему мнению, главные достижения АНК за прошедшие 30 лет?

– Ассамблея народа Казах­стана – уникальный общественно-политический институт, не имеющий аналогов в мире. Ее главное достижение – это в первую очередь обеспечение мира, стабильности и межэтнического согласия в многонациональной стране, где проживают представители более 130 этносов.

Во-вторых, Ассамблея народа Казахстана стала действенным механизмом взаимодействия между государством и этнокультурными объединениями. Она не только транслирует интересы и нужды различных народов, но и формирует общую повестку граж­данского единства, прививая культуру диалога, толерант­ности и взаимоуважения.

Важно отметить и законодательную роль АНК. Посредством участия своих представителей в деятельности Сената Парламента она вносит вклад в разработку и принятие законов, направленных на укрепление социальной стабильности, развитие языковой политики, поддержку культур всех этносов Казахстана.

Наконец, важнейшим достижением можно считать формирование особой модели казахстанской идентичности, когда этническое разнообразие воспринимается не как вызов, а как ресурс развития. АНК сыграла ключевую роль в создании этой модели, которая сейчас является основой национальной политики.

Ассамблея народа Казахстана – не просто площадка для обсуж­дений, это живой организм, активно влияющий на общественную жизнь, воспитание молодежи и формирование будущего страны. И за прошедшие 30 лет она убедительно доказала свою актуальность, эффективность и необходимость.

– В 2023 году была создана депутатская группа «Бiр ел – бір мүдде». Расскажите о ее работе. Каких результатов удалось достичь в рамках этого депутатского объединения?

– Депутатская группа «Бір ел – бір мүдде» была создана в июне 2023 года по инициативе депутатов Парламента с целью координации законотворческой деятельности в области укрепления общественного согласия и общенационального единства. В ее состав вошли 30 человек – представители и Сената, и Мажилиса. Руководителем избрали меня.

Хотелось бы отметить, что с момента своего основания «Бір ел – бір мүдде» реализовала ряд значимых инициатив. В их числе проведение семинаров по этнополитической грамотности. Так, в сентябре 2023 года для членов группы было организовано мероприятие, направленное на повышение компетенций в сфере межэтнических отношений и профилактики конфликтов.

Второе направление касается этнических СМИ. В рамках заседаний поднимались вопросы их государственной поддержки, направленной на сохранение и развитие культурного наследия различных этносов Казахстана. Важное значение имеет и взаимодействие непосредственно с Ассамблеей народа Казахстана. С членами АНК мы обсуждаем актуальные вопросы, разрабатываем совместные подходы к укреп­лению национального единства.

Также уделяем большое внимание профилактике межэтнических конфликтов. В июне 2024 года было проведено соответствующее выездное заседание, посвященное в том числе разработке мер по предотвращению коллизий.

Все эти мероприятия способст­вуют укреплению национального единства, развитию культуры межэтнического диалога и совершенствованию законодательной базы в сфере общест­венного согласия.

– Каковы Ваши ожидания от предстоящей сессии АНК? Какие вопросы буду главными в повестке дня в юбилейный для ассамблеи год?

– Конечно, ожидается не просто подведение итогов, но и формирование стратегических ориентиров на будущее. Важно, чтобы эта сессия стала точкой обновления, чтобы в ходе форума был дан новый импульс развитию АНК как ключевого института национального единства.

Среди главных вопросов повестки, на мой взгляд, будет роль АНК в новых общественно-политических реалиях. В условиях модернизации государственного управления и обновления общест­венного договора важно переосмыслить миссию ассамблеи в контексте новых вызовов.

Также большое внимание будет уделено развитию гражданской идентичности. Важно продолжать укреплять модель «единство в многообразии», формируя у молодежи понимание казахстанской нации как консолидирующего фактора для всех этносов.

Поддержка языковой и культурной политики – еще один очень важный вопрос. Это касается как сохранения родных языков и традиций, так и активного продвижения государственного языка как объединяющего начала.

Еще одно важное направление – превенция межэтнических конфликтов и развитие культуры диалога. Здесь важна не только реакция на инциденты, но и системная работа по формированию общественной гармонии.

Нужно уделить внимание повышению эффективности учас­тия АНК в законотворчестве. Учитывая роль депутатской группы «Бір ел – бір мүдде», важно будет обсудить, как еще активнее включать экспертизу ассамблеи в законодательный процесс.

Таким образом, предстоящая сессия – это не просто формальное мероприятие, а важная площадка для выработки актуальных решений, которые помогут укрепить стабильность, согласие и общенациональное доверие в стране.

– Мы часто слышим тезис «единство в многообразии». Как лично Вы понимаете этот нарратив? Удалось ли Казах­стану достичь практической реализации этой непростой концепции?

– Тезис «единство в многообразии» я воспринимаю как фундаментальную формулу казах­станской модели общественного развития. Это не просто красивый лозунг – это философия, в которой признается ценность каждого этноса, каждой культуры, языков и традиций, но при этом все объединено общей гражданской идентичностью и чувством принадлежности к единому Казахстану.

На практике, по моему мнению, Казахстану удалось выстроить уникальную модель. Благодаря последовательной политике по укреплению межэтнического согласия, которую с самого начала проводит государство, мы видим, что в стране нет доминирования одних и ущемления других. Это редкость в современном мире, особенно в условиях глобальной турбулентности и усиления дезинтеграционных процессов.

Ассамблея народа Казахстана сыграла ключевую роль в прак­тической реализации этого подхода. Она стала площадкой для диалога, взаимного уважения, продвижения культуры мира. Конечно, вызовы остаются – в первую очередь в вопросах социальной справедливости, равного доступа к возможнос­тям, устранения стереотипов. Но сам факт, что мы на протяжении десятилетий сохраняем стабильность и продолжаем развиваться, однозначно, свидетельствует: концепция «Единство в многообразии» в Казахстане не только провозглашена, но и реа­лизуется на практике.

– Казахский язык выступает главным фактором государственной идентичности, однако сегодня мы по-прежнему наблюдаем немало проб­лем, касающихся создания условий для повсеместного применения государственного языка. Каков взгляд депутатской группы «Бiр ел – бір мүдде» на решение этой проб­лемы?

– Депутатская группа «Бір ел – бір мүдде» рассматривает развитие казахского языка не только как культурную или линг­вистическую задачу, но и как ключевой элемент укрепления государственной идентичности, общественного единства и нацио­нальной консолидации. Язык – не просто средство общения, это символ суверенитета, общая ценность, объединяющая всех граждан Казахстана вне зависимости от их этнической принадлежности.

Мы осознаем, что, несмотря на достигнутые успехи, еще есть определенные вызовы: это и нехватка качественного контента на казахском языке, особенно в сфере науки, образования и цифровых технологий, и необходимость повышения мотивации к его изучению у всех граждан. Также существует потребность в системной поддержке преподавания казахского языка как второго для представителей других этносов.

Позиция нашей депутатской группы – переход от декларативных подходов к конкретным и реалистичным шагам. Поэтому мы поддерживаем создание полноценной языковой экосистемы, где казахский язык будет активно применяться в делопроизводстве, медиа, образовании, бизнесе. При этом речь идет о развитии методик преподавания, ориентированных на практическое владение языком, особенно среди молодежи и в смешанных регионах, государственной поддержке качественного казахскоязычного контента, в том числе современных книг, фильмов, мультимедиа и IT-продуктов.

Необходима интеграция языка в цифровую среду – от интерфейсов мобильных приложений до искусственного интеллекта и онлайн-сервисов. Важно, чтобы переход к широкому использованию казахского языка происходил не принудительно, а органично, на основе осознанного выбора, когда знание языка становится конкурентным преимуществом, источником гордости и внутренней потребности.